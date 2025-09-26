CCS in Niedersachsen? Wie viel CO2 unter der Nordsee gespeichert werden kann

Für die CCS-Technologie weckt das Gebiet der Nordsee in Deutschland Begehrlichkeiten, um das Problem der schwer vermeidbaren CO₂-Emissionen vermeintlich zu lösen. (Foto: Shutterstock/kapichka)

Ob CCS, also die Abscheidung und unterirdische Speicherung von CO₂, künftig in industriellem Maßstab in Deutschland umgesetzt werden darf, darum geht es aktuell. Heute wird im Bundesrat der Gesetzesentwurf des Kabinetts zum neuen Kohlendioxid-Speicherungsgesetz behandelt, der die Technologie auf den Weg bringen soll. Bisher war das Speichern von CO₂ lediglich zu Forschungs- oder Demonstrationszwecken erlaubt.

Für die Bundesregierung soll CCS das Mittel sein, um schwer vermeidbare Treibhausemissionen auf dem Weg zur Klimaneutralität aus der Rechnung zu nehmen. Als mögliches Speicherdepot steht in Deutschland vor allem die Nordsee im Fokus – das löst in Niedersachsen Protest von Umweltverbänden und Naturschützer:innen aus.

Streitpunkt: CCS-Standort in der Nordsee

Vertreter:innen des BUND sprechen sich deutlich gegen CCS aus, verweisen auf unkalkulierbare Risiken und plädieren dafür, die Investitionen in den Ausbau der erneuerbaren Energien und grünen Wasserstoff zu stecken. BUND-Landesvorsitzende Susanne Gerstner merkt gegenüber der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung zudem an, dass es keineswegs sicher sei, dass das verpresste CO₂ dauerhaft im Boden verbleibe. Laut einem Bericht des NDR hält der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer (Grüne) die Speicherung von CO₂ unter der Nordsee ebenfalls nicht für sinnvoll. Er schließt das Vorhaben für das Landesgebiet Niedersachsens aus und für die CO₂-Speicherung in der Nordsee blieben eine Reihe von Fragen offen, so der Politiker.

Eine gegensätzliche Haltung äußert die umweltpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Niedersachsen, Verena Kämmerling. „Jede Tonne CO₂, die langfristig im Untergrund gespeichert wird, bedeutet eine direkte Entlastung für das Klima“, wird Kämmerling vom NDR zitiert.

An welchen Orten CCS möglich wäre

Während das Thema CCS in der Politik kontrovers diskutiert wird, ist die Forschung dabei, die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie auszuloten. Im Fokus steht hier unter anderem die Frage nach globalen Speicherorten. Denn die Standorte müssen einige Kriterien erfüllen, um das CO₂ sicher einzulagern.

Die Nordsee ist auf der Karte, die die eine aktuell erschienene Nature-Studie enthält, tatsächlich als potenzieller Speicherort angegeben. Doch findet sich die Region nicht unter denen, die den Autor:innen zufolge ein hohes Speicherpotenzial aufweisen. Eine ausführliche Analyse über die Speicherkapazitäten unter der deutschen Nordsee hat ein Geostor genanntes Konsortium am Kieler Geomar-Zentrum für Ozeanforschung unter der Leitung von Klaus Wellmann durchgeführt. Ein Zwischenbericht über die dreijährige Untersuchung ist im April 2025 erschienen. Darin bestätigt das Team, dass CO₂ unter der deutschen Nordsee gespeichert werden kann. Die Kapazitäten seien aber begrenzt.

Zwei Gebiete für CCS in der Nordsee untersucht

Für die CCS-Analyse haben die Forscher:innen insgesamt zwei Gebiete innerhalb der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone untersucht: Das erste war circa 1.300 Quadratkilometer groß und befand sich zentral in der deutschen Nordsee im Westschleswig-Block, etwa 100 Kilometer vor der Küste. Das zweite Gebiet erstreckt sich über eine Fläche von circa 560 Quadratkilometern und liegt in der nordwestlichen Ecke des deutschen Nordseesektors.

Das Pilotgebiet im Westschleswig-Block bietet die besseren Voraussetzungen für CCS. Die Analyse beziffert eine statische Speicherkapazität des Gebiets zwischen 900 Millionen Tonnen CO₂ und 5,5 Milliarden Tonnen CO₂. Das mag viel klingen, doch der Vergleich zeigt: Die Gesamt-Emissionen Deutschlands beliefen sich 2024 laut Umweltbundesamt auf 649 Millionen Tonnen Treibhausgase (Kohlendioxid-Äquivalente). Die Forscher:innen blickten daher auch auf die dynamische Speicherkapazität, das meint, das Volumen, das jährlich zu den Speicherorten gebracht werden könnte. Dafür geben sie zehn Millionen Tonnen CO₂ jährlich an. Das Ergebnis ist ernüchternd und verdeutlicht den Effekt, den das Projekt CCS in der Gesamtbilanz auf dem Weg zur Klimaneutralität haben würde. Nicht zuletzt beachteten die Forscher:innen in der Analyse auch den Bau von Pipelines, um das CO₂ überhaupt in die Speicher zu transportieren. Hier ist die Frage, inwiefern es sinnvoll ist, selbst die kleinsten Reservoire an Pipelines anzubinden und zudem dort Injektionsanlagen zu bauen.

Wie CCS funktioniert: Es gibt verschiedene CCS-Verfahren, aber die meisten verfolgen ähnliche Schritte: das Ansaugen der Luft, etwa an einem Kohlekraftwerk, das Binden des CO₂ an einem Sorptionsmittel, die Reinigung des Sorptionsmittels und die Abspaltung der gereinigten Luft und des gewonnenen CO₂, das komprimiert und zu einem Speicherort transportiert wird. Bei der Bindung des CO₂ wird im Wesentlichen mit zwei Methoden gearbeitet: Bei Niedrigtemperaturverfahren wird es an Feststoffe gebunden. Hochtemperaturverfahren arbeiten mit Flüssigkeiten, die das Treibhausgas aufnehmen. Ob sich der Aufwand dafür überhaupt lohnt, muss im Einzelfall berechnet werden. Entscheidend ist, wie viel Energie dafür gebraucht wird und ob diese aus fossilen oder regenerativen Quellen stammt.

Gefahren durch CCS

Nicht zu vernachlässigen ist außerdem die Möglichkeit der Leckagen, das heißt das unbeabsichtigte Entweichen des CO₂ aus den Speichern aufgrund der Geologie, die immer Überraschungen bereithalten kann. Das zeigte etwa das ehemalige Gasfeld Sleipner, in der Nordsee zwischen Norwegen und Schottland. Seit der Einrichtung vor mehr als 25 Jahren wurden dort rund eine Million Tonnen CO₂ jährlich in zwei Kilometern Tiefe verpresst. „Trotzdem hat sich erwiesen, dass seine Sicherheit und Stabilität schwer vorherzusagen sind“, heißt es in einer Studie des IEEFA. Schon nach drei Jahren sei das Kohlendioxid unerwartet weit nach oben gestiegen, wo es nur durch eine bis dato unbekannte Gesteinslage gestoppt wurde. Auf genau solche Unsicherheiten weist auch Geostor-Koordinator Wallmann hin: „Die wesentlichen Herausforderungen liegen aktuell darin, Vorkehrungen zu treffen, mit denen Leckagen aus dem Speichergestein vermieden werden können. Zudem gilt es, den Lärm bei Arbeiten wie der Speichererkundung und -überwachung zu minimieren sowie Lösungen für die absehbaren Nutzungskonflikte, beispielsweise Windkraftanlagen, zu finden und diese in der Meeresraumplanung zu berücksichtigen.“

Da der Geostor-Bericht sich auf die Speicherung von CO₂ offshore fokussiert, bleibt die Frage, ob CCS an Land eine Option wäre. Wie es mit der CCS-Technologie in Deutschland weitergeht, wird die Entscheidung des Bundesrates zeigen.