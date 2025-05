News

Cern-Physiker schaffen das Unmögliche: Blei wird zu Gold, aber nur für einen Augenblick

Forscher:innen am Cern in Genf ist gelungen, woran Generationen von Alchimist:innen scheiterten: Sie machten aus Blei Gold. Allerdings ist die Goldherstellung per Teilchenbeschleuniger am Ende keine lukrative Angelegenheit.