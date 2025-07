Cern: Forscher erschaffen erstmals Qubit aus Antimaterie

Erst Mitte Juli 2025 war am Kernforschungszentrum Cern in Genf ein Durchbruch auf dem Gebiet von Materie und Antimaterie gelungen. Ein Forschungsteam hat beobachtet, dass sich Materie und Antimaterie beim Zerfall von Baryonen – schweren, subatomaren Teilchen – unterschiedlich verhalten.

Ungelöstes Rätsel der modernen Physik

Diese sogenannte CPT-Verletzung gilt als eine der am meisten unterschätzten offenen Fragen der Physik. Sie ist schon vor mehr als 60 Jahren theoretisch vorhergesagt worden – konnte bisher aber nicht durch Experimente nachgewiesen werden. Eine CPT-Verletzung würde erklären, warum sich Materie und Antimaterie beim Urknall nicht gegenseitig ausgelöscht haben.

Nach der sogenannten CPT-Symmetrie (Ladung, Parität, Zeitumkehr) würden sich Materie und Antimaterie – abgesehen von ihren entgegengesetzten Ladungen – exakt gleich verhalten. Eigentlich müssten sie also im Universum auch gleich häufig vorhanden sein. Tatsächlich besteht die Welt aber nahezu vollständig aus Materie, wie die Forscher:innen erklären.

Erster Quantenbit aus Antimaterie

Jetzt ist es Physiker:innen am Cern gelungen, den Spin eines einzelnen Antiprotons – das zu den Antibaryonen zählt – zu manipulieren und zu messen. Damit konnten sie erstmals ein Quantenbit (Qubit) aus Antimaterie erschaffen, wie scinexx.de berichtet.

Das Antimaterie-Qubit konnte in einer speziell konstruierten Magnetfalle 50 Sekunden lang ein einem kontrollierten Kohärenz-Zustand gehalten werden – ebenfalls Rekord. Dabei kam die Methode der kohärenten Spin-Quantenübergangsspektroskopie zum Einsatz.

Kein Antimaterie-Quantencomputer geplant

Einen Antimaterie-Quantencomputer wird es aber vorerst nicht geben. Den Forscher:innen geht es vielmehr darum, noch präziser nach Unterschieden zwischen Materie und Antimaterie suchen zu können – um das noch ungelöste Rätsel der CPT-Verletzung zu lösen.

Künftig sollen zehn- bis einhundertmal genauere Daten ermittelt werden können. Dazu müssen die Untersuchungen aber an einem anderen Ort durchgeführt werden, da am Cern durch die starken elektromagnetischen Felder der Teilchenbeschleuniger zu viele Störeffekte vorhanden sind.

Weitere Untersuchungen in Düsseldorf

Die Forscher:innen haben dazu eigens eine mobile Antimateriefalle entwickelt, mit der sie die Antimaterie in ein Messlabor nach Düsseldorf bringen wollen. Dort soll es auch möglich sein, die Kohärenz-Zeit zu verzehnfachen. „Das wäre ein weiterer Meilenstein in der Untersuchung baryonischer Antimaterie“, so Cern-Wissenschaftlerin Barbara Latacz, Erstautorin der in Nature veröffentlichten Studie.

