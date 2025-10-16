Neues Feature entdeckt: Whatsapp macht Kanalbetreiber zu Quizmastern

Im September 2023 hatte Whatsapp mit dem Rollout seiner Channels-Funktion (Kanäle) begonnen. Nutzer:innen können darüber Informationen von Firmen, Vereinen oder interessanten Personen erhalten, denen sie folgen.

Quiz-Feature für mehr Channels-Interaktion

Die Kommunikationsmöglichkeiten sind allerdings sehr begrenzt. Zwar können Follower:innen auf Nachrichten aus den Kanälen reagieren. Eine Antwort- oder Diskussionsmöglichkeit gibt es aber nicht. Mit einem neuen Feature will Whatsapp jetzt offenbar die Channels-Interaktionen ankurbeln.

Wie WA-Betainfo herausgefunden hat, arbeitet der Messenger-Betreiber an einer Quiz-Funktion – zunächst für Android-Geräte. Admins von Channels sollen damit ganz einfach Quizze für ihre Follower:innen erstellen können.

Quizze sollen einfach zu erstellen sein

Für die jeweilige Frage lassen sich mehrere Antwortmöglichkeiten vorgeben – nur eine davon wird als korrekt angegeben. Die Quizze können sofort nach der Erstellung in den Channels geteilt werden. Die Funktion ist so einfach gehalten, dass sie auch für neue Admins händelbar ist.

Die Nutzer:innen sehen sofort nach der Beantwortung des Quizzes, ob ihre Antwort korrekt ist. Und: Erst, nachdem sie geantwortet haben, sehen sie, für welche Antwortmöglichkeit sich die anderen Nutzer:innen entschieden haben.

Die Quiz-Funktion soll dadurch die Interaktionsrate stärker erhöhen als die schon zur Verfügung stehenden Umfragen. Schließlich ist es im Allgemeinen anregender, eine Frage zu beantworten, bei der es darum geht richtig zu liegen, als einfach nur seine Meinung zu äußern.

Firmen: Einsichten zu Followern gewinnen

Für Firmen oder Creators könnte es neben einer Anregung der Interaktion auch darum gehen, neue Einsichten über die Interessen der Follower:innen zu gewinnen. Zudem werden Kanäle, die Quizze anbieten, sicher eher wahrgenommen und erinnert.

Man muss übrigens dem speziellen Kanal nicht folgen, um an dem Quiz teilzunehmen, heißt es bei WA-Betainfo. Voraussetzung ist lediglich, dass man das entsprechende Posting angezeigt bekommt.

Quiz-Feature kann noch nicht getestet werden

Wann die Funktion kommt, ist derweil unklar. Noch befindet sie sich in der Entwicklung und kann nicht getestet werden. Laut WA-Betainfo ist das ein gutes Zeichen dafür, dass Whatsapp die Funktion zur Betatestphase schon möglichst ausgereift präsentieren will.