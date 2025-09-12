Anzeige
Kommentar
Der Fall Charlie Kirk zeigt, warum soziale Medien Altersgrenzen brauchen

Der Mord an Charlie Kirk macht deutlich, wie unkontrolliert Gewaltvideos in sozialen Medien verbreitet werden – und warum Altersbeschränkungen dringend notwendig sind, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen.

Von Luca Caracciolo
1 Min.
Aufnahmen der Ermordung von Charlie Kirk wurden in Windeseile über soziale Netzwerke verteilt. (Foto: picture alliance / Middle East Images | Benjamin Hanson)

Der Mord an Charlie Kirk ist ein schreckliches Ereignis. Die Bilder, die aus Utah um die Welt gingen, machen fassungslos. Millionen Menschen bekamen das Video kurz nach der Tat auf TikTok, Instagram, X und anderen Plattformen ungewollt in ihre Timelines gespült – wie Wired berichtet oft ohne Warnhinweis, teils sogar mit Autoplay. Das Ereignis zeigt, wie schlecht die Content-Moderation in den sozialen Medien funktioniert.

Erwachsene Nutzer:innen können sich bewusst entscheiden, diese Plattformen zu nutzen. Sie nehmen das Risiko selbst in Kauf, mit brutalen Inhalten konfrontiert zu werden. Kinder und Jugendliche hingegen sind solchen Szenen oftmals schutzlos ausgeliefert. Sie wissen oft nicht, dass verstörende Videos durch die Filter rutschen und sich plötzlich in ihren Feeds wiederfinden. Sie sind in der Regel auch noch zu jung, um zu verstehen, wie sie Gefahren erkennen oder sich schützen können.

Hinzu kommt, dass die Plattformen sich ziemlich bedeckt halten, wenn es um ihre Content-Moderation geht. Welche KI-Tools wie eingesetzt werden, wie viele menschliche Moderator:innen tatsächlich noch im Einsatz sind und wie Inhalte priorisiert und markiert werden: all das bleibt nach wie vor vage.

Diskussion um Altersgrenzen muss weitergehen

Das zeigt, wie dringend die Debatte um Altersbeschränkungen für soziale Medien ist. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich erst kürzlich für eine klare Altersgrenze von 16 Jahren ausgesprochen. Vorbild ist dabei Australien: Die dortige Regierung hat Ende vergangenen Jahres bereits ein Gesetz beschlossen, das die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie X, Tiktok, Facebook oder Instagram erst ab 16 Jahren erlaubt.

Mordvideos wie das von Charlie Kirk sind ein zwingendes Argument, diese Diskussion ernst zu nehmen. Die Plattformen haben über Jahre ihre Moderation heruntergefahren, Menschen durch KI ersetzt und damit genau die Schutzmechanismen abgeschafft, die in solchen Situationen greifen sollen. Ohne echte Altersgrenzen bleiben soziale Medien ein Risiko für die Schwächsten in unserer Gesellschaft.

