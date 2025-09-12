Der Fall Charlie Kirk zeigt, warum soziale Medien Altersgrenzen brauchen

Aufnahmen der Ermordung von Charlie Kirk wurden in Windeseile über soziale Netzwerke verteilt. (Foto: picture alliance / Middle East Images | Benjamin Hanson)

Der Mord an Charlie Kirk ist ein schreckliches Ereignis. Die Bilder, die aus Utah um die Welt gingen, machen fassungslos. Millionen Menschen bekamen das Video kurz nach der Tat auf TikTok, Instagram, X und anderen Plattformen ungewollt in ihre Timelines gespült – wie Wired berichtet oft ohne Warnhinweis, teils sogar mit Autoplay. Das Ereignis zeigt, wie schlecht die Content-Moderation in den sozialen Medien funktioniert.

Anzeige Anzeige

Erwachsene Nutzer:innen können sich bewusst entscheiden, diese Plattformen zu nutzen. Sie nehmen das Risiko selbst in Kauf, mit brutalen Inhalten konfrontiert zu werden. Kinder und Jugendliche hingegen sind solchen Szenen oftmals schutzlos ausgeliefert. Sie wissen oft nicht, dass verstörende Videos durch die Filter rutschen und sich plötzlich in ihren Feeds wiederfinden. Sie sind in der Regel auch noch zu jung, um zu verstehen, wie sie Gefahren erkennen oder sich schützen können.

Hinzu kommt, dass die Plattformen sich ziemlich bedeckt halten, wenn es um ihre Content-Moderation geht. Welche KI-Tools wie eingesetzt werden, wie viele menschliche Moderator:innen tatsächlich noch im Einsatz sind und wie Inhalte priorisiert und markiert werden: all das bleibt nach wie vor vage.

Anzeige Anzeige

Diskussion um Altersgrenzen muss weitergehen

Das zeigt, wie dringend die Debatte um Altersbeschränkungen für soziale Medien ist. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich erst kürzlich für eine klare Altersgrenze von 16 Jahren ausgesprochen. Vorbild ist dabei Australien: Die dortige Regierung hat Ende vergangenen Jahres bereits ein Gesetz beschlossen, das die Nutzung von Social-Media-Plattformen wie X, Tiktok, Facebook oder Instagram erst ab 16 Jahren erlaubt.

Mordvideos wie das von Charlie Kirk sind ein zwingendes Argument, diese Diskussion ernst zu nehmen. Die Plattformen haben über Jahre ihre Moderation heruntergefahren, Menschen durch KI ersetzt und damit genau die Schutzmechanismen abgeschafft, die in solchen Situationen greifen sollen. Ohne echte Altersgrenzen bleiben soziale Medien ein Risiko für die Schwächsten in unserer Gesellschaft.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema