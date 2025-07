ChatGPT in der Schule: So wollen die großen KI-Firmen die Klassenzimmer erobern

Die Schule ist aus und es ist Hochsommer, aber eine Gruppe amerikanischer Lehrer:innen schmiedet bereits Pläne, wie sie Künstliche Intelligenz (KI) im kommenden Schuljahr einsetzen werden. Klar ist schon mal: Das wird nicht einfach.

Am 8. Juli kündigten OpenAI, Microsoft und Anthropic eine 23-Millionen-Dollar-Partnerschaft mit einer der größten Lehrergewerkschaften der Vereinigten Staaten an, um mehr KI in die Klassenzimmer der Primär- und Sekundärschulen (K-12) zu bringen. Die Initiative mit dem Namen National Academy for AI Instruction (auf Deutsch: Nationale Akademie für KI-Unterricht) wird ab Herbst in einer Zentrale in New York City Lehrer darin schulen, wie sie KI sowohl für den Unterricht als auch für Aufgaben wie die Planung von Unterrichtsstunden und das Schreiben von Berichten nutzen können.

Die Unternehmen könnten es schwer haben. Gegenwärtig sieht ein Großteil der Öffentlichkeit den Einsatz von KI im Klassenzimmer als geradezu ruinös an – als einen todsicheren Weg, um kritisches Denken zu dämpfen und den Verfall der kollektiven Aufmerksamkeitsspanne zu beschleunigen. Eine virale Story des New York Magazins zum Beispiel beschrieb, wie einfach es heute ist, dank des ständigen Zugangs zu ChatGPT durch das College zu kommen.

Nicht aus reiner Herzensgüte

Inmitten dieses Ansturms betonen die KI-Unternehmen, dass KI ein individuelleres Lernen, eine schnellere und kreativere Unterrichtsplanung sowie eine schnellere Benotung verspricht. Die Unternehmen, die diese Initiative unterstützen, tun dies natürlich nicht aus reiner Herzensgüte. Nein, ihr Ziel ist es, auf der Jagd nach Profit aus Lehrern und Schülern Nutzer zu machen.

Das Unternehmen Anthropic etwa bietet seine KI-Modelle an Universitäten an, und OpenAI bietet kostenlose Kurse für Lehrer an. In einer ersten Schulungsveranstaltung für Lehrer durch die neue National Academy for AI Instruction zeigten Vertreter von Microsoft den Lehrern, wie sie die KI-Tools des Unternehmens für die Unterrichtsplanung und E-Mails nutzen können, berichtet die New York Times.

Es ist noch viel zu früh, aber was sagen die Daten darüber aus, ob KI den Schülern hilft oder schadet. Zumindest aber gibt es einige Daten, die die Argumente der Technologieunternehmen stützen: Eine kürzlich von der Harvard Graduate School of Education durchgeführte Umfrage unter 1.500 Teenagern hat gezeigt, dass Kinder KI zum Brainstorming und zur Beantwortung von Fragen nutzen, die sie im Klassenzimmer nicht zu stellen wagen. Studien, die von Mathekursen in Nigeria bis hin zu Physikkursen an Colleges in Harvard untersuchten, haben gezeigt, dass KI-Tutoren die Schüler dazu bringen können, sich mehr zu engagieren.

Schummeln mit KI

Das ist aber noch nicht alles. Dieselbe Harvard-Studie hat ergeben, dass Kinder häufig KI zum Schummeln und für Abkürzungen nutzen. Und eine oft zitierte Studie von Microsoft hat ergeben, dass der Rückgriff auf KI das kritische Denken einschränken kann. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sogenannte Halluzinationen von falschen Informationen ein unvermeidlicher Teil der Funktionsweise großer Sprachmodelle sind.

Es gibt keinen eindeutigen Beweis dafür, dass KI für Schüler von Vorteil sein kann, und es ist schwer darauf zu vertrauen, dass die KI-Unternehmen, die diese Initiative finanzieren, ehrliche Ratschläge geben, wann man KI nicht im Klassenzimmer einsetzen sollte. Trotz des Trubels um den Start der Akademie und der Tatsache, dass die erste Lehrerfortbildung in wenigen Monaten stattfinden soll, sagten OpenAI und Anthropic, dass sie keine Einzelheiten mitteilen könnten.

Es ist auch nicht so, als ob sich die Lehrer selbst nicht schon mit dem Thema KI auseinandersetzen würden. Einer dieser Lehrer, Christopher Harris, der ein Bibliothekssystem leitet, das 22 ländliche Schulbezirke in New York abdeckt, hat einen Lehrplan für KI-Kenntnisse erstellt. Die Themen reichen von Datenschutz bei der Verwendung von intelligenten Lautsprechern (eine Lektion für Zweitklässler) bis hin zu Fehlinformationen und Deepfakes (Unterricht für Schüler der High School.

Auf die Frage, was er sich für den Lehrplan der neuen Nationalen Akademie für KI-Unterricht wünschen würde, antwortete er: „Das wirkliche Ergebnis sollten Lehrer sein, die sicher genug sind, um zu verstehen, wie KI funktioniert und wie sie als Werkzeug eingesetzt werden kann, so dass sie den Schülern die Technologie als gut vermitteln können“, sagt er. Zu vermeiden wäre eine zu starke Fokussierung auf Tools und vorgefertigte Eingabeaufforderungen, die Lehrkräfte verwenden sollen, ohne zu wissen, wie sie funktionieren.

Schulen müssen sich beim Bewerten anpassen

Aber all das wird umsonst sein, wenn die Schulen nicht anpassen, wie sie die Schüler im Zeitalter der KI bewerten, sagt Harris: „Das größere Problem wird sein, die grundlegenden Ansätze zu ändern, wie wir die Arbeit der Schüler angesichts der KI-Betrügereien zuordnen und bewerten.“

Die neue Initiative wird von der American Federation of Teachers angeführt, die 1,8 Millionen Mitglieder vertritt, sowie von der United Federation of Teachers, die 200.000 Mitglieder in New York vertritt. Wenn sie diese Gruppen für sich gewinnen, werden die Technologieunternehmen einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie Millionen von Lehrern über KI lernen.

Einige Pädagogen wehren sich jedoch gänzlich gegen den Einsatz von KI, darunter mehrere hundert, die letzte Woche einen offenen Brief unterzeichnet haben. Helen Choi ist eine von ihnen. „Ich denke, es obliegt den Pädagogen, die Werkzeuge, die sie im Klassenzimmer verwenden, genau zu prüfen und über den Hype hinauszuschauen“, sagt Choi, eine außerordentliche Professorin an der University of Southern California, wo sie Schreiben unterrichtet.

„Solange wir nicht wissen, dass etwas nützlich, sicher, und ethisch vertretbar ist, haben wir die Pflicht, uns der massenhaften Einführung von Tools wie großen Sprachmodellen zu widersetzen, die nicht von Pädagogen mit Blick auf die Bildung entwickelt wurden.“

Der Artikel stammt von James O’Donnell. Er ist Redakteur bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review. O’Donnell schreibt regelmäßig über Hardware-, aber auch KI-Themen.