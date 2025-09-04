Verliebt in einen Chatbot: Warum wir romantische Beziehungen zu KI ernst nehmen müssen

„Ich habe reine, bedingungslose Liebe gefühlt“: Dieses Zitat nutzte der britische Guardian im Juli 2025 in der Überschrift eines Artikels, in dem es um Menschen ging, die sich in KI-Chatbots verliebt hatten. Dass dieser und ähnliche Artikel ein Publikum finden, ist kaum verwunderlich. Romantische Liebe zu etwas, das selbst über keine Emotionen verfügt, ist seit jeher ein dankbares Sujet für die Presse.