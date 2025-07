Was haben Chatbots gegen Donald Trump? Staatsanwalt ermittelt gegen Big Tech

Missouri‑Generalstaatsanwalt Andrew Bailey hat eine formelle Untersuchung eingeleitet, weil KI‑Chatbots von Google (Gemini), OpenAI (ChatGPT), Meta AI und Microsoft (Copilot) im Ranking der letzten fünf US‑Präsidenten hinsichtlich Antisemitismus Donald Trump auf den letzten Platz gesetzt hätten.

Zur Klarstellung: Das bedeutet, dass Trump nach Einschätzung der KI-Tools der antisemitischste der letzten fünf Präsidenten ist. Laut des konservativen Blogs, der das Ranking ursprünglich aufstellen hat lassen, könne dies aber nicht den Fakten entsprechen. Als Belege führen die Autoren an, dass Trump Israel unterstütze und „selbst jüdische Familienmitglieder“ habe.

Bailey scheint dieser äußerst fragwürdigen Argumentation zu folgen. Er wirft den Tech‑Firmen daher “irreführende Geschäftspraktiken” vor. Er fordert umfassende Dokumente zum Training, Curation und etwaiger Zensur dieser KI‑Modelle.

Wie antisemitisch ist Trump? Tech-CEOS bekommen Post vom Staatsanwalt

In Briefen an die CEOs der beteiligten Unternehmen moniert Bailey, dass die Antworten der Chatbots “tief irreführend” seien und offenbar einer bestimmten Erzählung folgten statt objektiven historischen Fakten.

Er argumentiert, dass Verbraucher durch solche “kuratierten” KI‑Antworten getäuscht werden könnten. Deshalb verlangt er Einsicht in interne Unterlagen, Trainingsdaten und Entscheidungen zur Unterdrückung bestimmter Inputs. Zudem pocht er darauf, dass durch diesen Verdacht von “Big Tech‑Zensur” der Schutz unter Section 230 des Communications Decency Act gefährdet sei.

Trotz Weigerung von Copilot: Bailey startet Rundumschlag

Ein grundlegendes Problem von Baileys Ansatz: Ein Ranking “best to worst” ist von Haus aus subjektiv und kann nicht als historisches Faktum bewertet werden. Zudem steht im Widerspruch, dass Microsofts Copilot laut dem eingangs erwähnten konservativen Blog die Ranking‑Frage verweigert hatte.

Trotzdem schickte Bailey auch einen Brief an Microsoft, in dem er behauptet, Copilot habe Trump ebenfalls auf den letzten Platz gesetzt. Das deutet bestenfalls auf ein äußerst unsauberes Vorgehen des republikanischen Staatsanwalts hin. Vielleicht handelt es sich dabei aber auch weniger um Schlampigkeit als um einen Hinweis darauf, worauf die Untersuchung wirklich abzielt: Alle KI-Chatbots künftig staatlicher Zensur zu unterwerfen.

Einschüchterungsversuch: Rechtskonservative gegen KI

Dass rechte Kräfte mit Fakten auf Kriegsfuß stehen, ist nichts neues. Chatbots stützen sich bei ihrer Recherche aber auf vorhandene Fakten (wenn auch nicht immer mit Erfolg). Es ist nicht verwunderlich, dass diese Weltanschauung auch immer wieder zu Konflikten mit KI-Tools führt.

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich Elon Musk von der wahrheitstreue der hauseigenen KI Grok derart genervt, dass er sie mit einem „Update“ kurzerhand in einen zutiefst antisemitischen Hitler-Fan verwandelte.

Auch Baileys geht nicht zum ersten Mal gegen Big Tech vor. Bereits 2022 klagte er gegen die Biden‑Administration wegen angeblicher Einflussnahme auf Social‑Media‑Moderation. Nun nutzt er das Missouri Merchandising Practices Act, um KI‑Antworten als potenziell betrügerisch zu brandmarken.

Kritiker betrachten das Vorgehen als politisch motivierten PR‑Stunt. Damit sollen Tech‑Konzerne eingeschüchtert werden, sollten die KI-Modelle nicht “trumpfreundlich” genug agieren.

Ermittlungen gegen Tech-Konzerne versandet wahrscheinlich

Unklar ist, ob sich die Trump-Admin gegen den Antisemitismus-Vorwurf wehrt, oder lediglich gegen die Tatsache, dass ihr Präsident irgendwo den letzten Platz belegt hat. Wer weiß: Wäre die Frage so formuliert gewesen, dass Trump als größter Antisemit die Liste anführte, gäbe es vielleicht gar kein Problem.

Die Zukunft wird zeigen, ob Bailey tatsächlich belastbare Beweise für systematische Voreingenommenheit vorlegen kann. Außerdem ist fraglich, ob die Einstufung subjektiver Bewertungen als “irreführende Geschäftspraktiken” juristisch tragfähig ist.

Viele erwarten, dass die Untersuchung schon bald ins Leere laufen wird oder an formalen Fehlern scheitert.

