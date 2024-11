Chatbots ohne Grenzen: Wie KI selbständig APIs nutzen kann

Von der Interaktion mit Cloud-Tools bis zum Abruf aktueller Daten aus den unterschiedlichsten Bereichen: Hunderte von öffentlichen Programmierschnittstellen bieten Entwicklern eine Vielzahl an Möglichkeiten. Das setzt, wie der Name bereits verdeutlicht, aber ein gewisses Maß an Programmierfähigkeiten voraus. Zumindest bisher. Zukünftig könnten Chatbots auch ganz selbstständig lernen, verfügbare APIs zu nutzen, um so Aufgaben für uns zu erledigen.