ChatGPT-4o: Warum braucht ein KI-Chatbot plötzlich Atempausen?

Was kann schon schiefgehen? So lautet eine der Reaktionen auf ein Video, das den Voice-Modus von ChatGPT-4o in Aktion zeigt. Der KI-Chatbot widersetzt sich darin der Anweisung des menschlichen Nutzers und fordert eine Atempause ein.