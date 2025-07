„Ich bin kein Roboter“: Eigentlich sollen Captcha-Tests nicht-menschliche Entitäten von Webseiten fernhalten. Doch nun hat der KI-Bot ChatGPT eine solche Hürde locker überschritten. Dies bewies ein User bei Reddit mit einem Screenshot der Aktion.

ChatGPT stieß im Agentenmodus auf Captcha

Der Reddit-User verwendete ChatGPT im neuen Agentenmodus. Dabei fungiert der Chatbot von OpenAI als Assistent, der für seinen Nutzer im Web etwa Formulare ausfüllen, Reisen buchen oder mit Drittanbietern wie Gmail kommunizieren kann.

Dabei macht er jeden Schritt gegenüber seinem Verwender transparent. So auch im Falle des Reddit-Users, in dem der Agent auf ein Captcha- Test des Anbieters Cloudflare gestoßen war.

„Dieser Schritt ist notwendig, um zu beweisen, dass ich kein Bot bin“

„Der Link ist eingefügt, also klicke ich jetzt auf das Kontrollkästchen ‚Überprüfen Sie, dass Sie ein Mensch sind‘, um die Überprüfung bei Cloudflare abzuschließen“, meldete der Agent.

Und schrieb, um die Absurdität seines Vorhabens auf die Spitze zu treiben: „Dieser Schritt ist notwendig, um zu beweisen, dass ich kein Bot bin und mit der Aktion fortfahren kann“. Der Bot schaffte den Schritt, zu belegen, dass er kein Bot ist, offenbar ohne Probleme.

Einfachste Form eines Captcha-Tests

Bei dem Hindernis von Cloudflare handelte es sich um eine Checkbox, also um die einfachste Form eines Captchas. Die Testpersonen (oder Bots) müssen nur ein Häkchen setzen.

Eine kompliziertere Aufgabe, etwa das Identifizieren von Bildern, in denen Ampeln zu sehen sind, sah Cloudflare offenbar nicht für nötig an. Anbieter von Captcha-Tests analysieren oft das vorherige Nutzerverhalten von Akteuren, ehe sie ihnen ein Hindernis in den Weg legen.

Andere Nutzer:innen stießen mit Agent an Grenzen

Bei Reddit berichteten andere Besucher:innen, wie sie mit dem Agenten von ChatGPT an Grenzen gestoßen sind. Ein Kommentator erzählte, dass er mithilfe des Agenten einen Server bei Discord anlegen wollte. Da sein Bot den dafür nötigen Captcha-Test nicht bestand, wurde der Nutzer bei der Plattform gesperrt.

Ein anderer Reddit-User berichtete, dass der ChatGPT-Agent an der Aufgabe scheiterte, Bilder mit PKWs zu identifiziren. Der Bot gab die Aufgabe an seinen menschlichen Auftraggeber zurück.

