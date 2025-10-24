ChatGPT bald Teil vom Mac? OpenAI übernimmt Macher von Apples Kurzbefehle-App

Ari Weinstein und Conrad Kramer sind in der Apple-Szene sehr bekannt. Sie entwickelten ursprünglich die Automatisierungslösung Workflow, die Apple 2017 übernahm und später als Kurzbefehle-App (Shortcuts) in seine Betriebssysteme integrierte. Kurzbefehle erlaubt Nutzern, komplexe Abläufe auf Apple-Geräten per Klick zu automatisieren. Kramer verließ Apple 2019, Weinstein folgte 2023. Gemeinsam gründeten sie dann wieder ein Startup, die Software Applications Incorporated.

Anzeige Anzeige

Was Sky kann und für OpenAI bedeutet

Deren erste App nennt sich Sky. Sie wurde im Sommer 2025 erstmals vorgestellt, jedoch nur als Website mit Demovideos. Die App kombiniert Elemente aus Kurzbefehlen mit Chatbot-Steuerung. Nutzer können per natürlicher Sprache auf Adressbuch, Nachrichten-App und andere Mac-Funktionen zugreifen. Die Software ermöglicht beispielsweise, Kalendereinträge automatisch aus E-Mails zu erstellen oder Aktionen mit geöffneten Fenstern durchzuführen – offenbar mit jeder App auf dem Rechner. Das System ähnelt der kontextsensitiven Siri-Version, die Apple für das iPhone angekündigt, aber bislang noch nicht veröffentlicht hat, geht aber wohl noch weiter.

OpenAI könnte mit dieser Übernahme ChatGPT deutlich tiefer in macOS integrieren, als es bisher durch die offizielle App gemacht wird. Weinstein erklärte in einem Statement, sein Team wolle Computer „mächtiger, anpassbarer und intuitiver“ machen. Mit Large Language Models (LLMs) könne man „diese Puzzleteile endlich zusammensetzen“. Durch die Übernahme durch OpenAI hoffe er, diese Vision „zu Hunderten Millionen Menschen zu bringen“.

Anzeige Anzeige

Zukunft von Sky unter OpenAI

Was OpenAI konkret mit Sky plant, ist aber noch offen. Offenbar werden Elemente von Sky in ChatGPT für Mac integriert. Die finanziellen Details der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Neben Weinstein und Kramer wechseln weitere Mitarbeiter zu OpenAI, darunter ehemalige Apple-Beschäftigte. OpenAI hatte kürzlich mit Atlas seinen ersten eigenen Browser vorgestellt, der zunächst nur für macOS erschienen war.