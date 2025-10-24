Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

ChatGPT bald Teil vom Mac? OpenAI übernimmt Macher von Apples Kurzbefehle-App

OpenAI hat die Übernahme einer Firma bestätigt, deren Gründer viel Erfahrung mit dem Steuern von Mac, iPhone und iPad haben. Ihre App Sky könnte ChatGPT tief im Mac-Betriebssystem verankern und es leichter steuerbar machen.

1 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
ChatGPT bald Teil vom Mac? OpenAI übernimmt Macher von Apples Kurzbefehle-App

OpenAI-Boss Sam Altman hat eingekauft (Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Rodrigo Reyes Marin)

Ari Weinstein und Conrad Kramer sind in der Apple-Szene sehr bekannt. Sie entwickelten ursprünglich die Automatisierungslösung Workflow, die Apple 2017 übernahm und später als Kurzbefehle-App (Shortcuts) in seine Betriebssysteme integrierte. Kurzbefehle erlaubt Nutzern, komplexe Abläufe auf Apple-Geräten per Klick zu automatisieren. Kramer verließ Apple 2019, Weinstein folgte 2023. Gemeinsam gründeten sie dann wieder ein Startup, die Software Applications Incorporated.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Was Sky kann und für OpenAI bedeutet

Deren erste App nennt sich Sky. Sie wurde im Sommer 2025 erstmals vorgestellt, jedoch nur als Website mit Demovideos. Die App kombiniert Elemente aus Kurzbefehlen mit Chatbot-Steuerung. Nutzer können per natürlicher Sprache auf Adressbuch, Nachrichten-App und andere Mac-Funktionen zugreifen. Die Software ermöglicht beispielsweise, Kalendereinträge automatisch aus E-Mails zu erstellen oder Aktionen mit geöffneten Fenstern durchzuführen – offenbar mit jeder App auf dem Rechner. Das System ähnelt der kontextsensitiven Siri-Version, die Apple für das iPhone angekündigt, aber bislang noch nicht veröffentlicht hat, geht aber wohl noch weiter.

OpenAI könnte mit dieser Übernahme ChatGPT deutlich tiefer in macOS integrieren, als es bisher durch die offizielle App gemacht wird. Weinstein erklärte in einem Statement, sein Team wolle Computer „mächtiger, anpassbarer und intuitiver“ machen. Mit Large Language Models (LLMs) könne man „diese Puzzleteile endlich zusammensetzen“. Durch die Übernahme durch OpenAI hoffe er, diese Vision „zu Hunderten Millionen Menschen zu bringen“.

Anzeige
Anzeige

Zukunft von Sky unter OpenAI

Was OpenAI konkret mit Sky plant, ist aber noch offen. Offenbar werden Elemente von Sky in ChatGPT für Mac integriert. Die finanziellen Details der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben. Neben Weinstein und Kramer wechseln weitere Mitarbeiter zu OpenAI, darunter ehemalige Apple-Beschäftigte. OpenAI hatte kürzlich mit Atlas seinen ersten eigenen Browser vorgestellt, der zunächst nur für macOS erschienen war.

Mehr zu diesem Thema
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren