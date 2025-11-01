“Ich will etwas mit Menschen machen – „Was mit Tieren.” – “Irgendwas mit Medien.” – “Ich habe gar keine Ahnung, was ich werden will“: Früher fielen diese Sätze (wenn überhaupt) im Gespräch mit Lehrer:innen, Eltern oder dem berühmt-berüchtigten Berufsberatungszentrum (BIZ). Heute landen sie immer häufiger bei ChatGPT. Denn die berufliche Orientierung verlagert sich zunehmend zu Large Language Models (LLMs) – Chatbots und Sprachmodelle werden zum ersten Anlaufpunkt auf dem Weg in die Ausbildung. Das verändert, wie Karriereentscheidungen getroffen werden, wie wir die richtigen Wege für die Berufswahl gestalten und wie Ausbildungsbetriebe über Nachwuchsgewinnung nachdenken müssen.

Anzeige Anzeige

Jeder zweite Jugendliche nutzt KI – aber ohne Einordnung

Berufswahl beginnt immer öfter mit einem Prompt. Schon ein mittlerer einstelliger Prozentanteil des Traffics auf Ausbildungsportalen stammt von LLMs, Tendenz: exponentiell steigend. Bis Mitte 2025 hat sich dieser Anteil jeden Monat verdoppelt (und dass er über den Sommer stagniert, ist wohl mehr der Ferienzeit als der Durchdringung von ChatGPT & Co in der Zielgruppe zuzuschreiben).

Zunächst ist das eine gute Nachricht: Junge Menschen greifen ganz selbstverständlich zu den Tools, die sie ohnehin nutzen, und machen sie zu Assistenten ihrer ersten großen Lebensentscheidung. Sie nehmen die anstehende Entscheidung ernst, handeln proaktiv, explorativ und technologieaffin. KI kommt dabei mehr als die Rolle als Sparringspartner zu: Wenn junge Menschen in einem geschützten Raum Fragen ohne Angst vor Bewertung und den Druck sozialer Erwünschtheit stellen können, schafft das Empowerment. Es schafft Teilhabe, da der Zugang nicht vom Angebot der jeweiligen Schule oder dem Engagement des Elternhauses abhängt.

Anzeige Anzeige

Die Vorteile sind längst erkannt und angekommen: Laut Zahlen des Azubi.Reports 2025, einer repräsentativen Studie von Ausbildung.de unter mehr als 1.000 Azubis, die Mitte November erscheint, geben 54 Prozent der befragten Jugendlichen an, generative KI bereits für die Ausbildungssuche genutzt zu haben.

Herausforderungen aber entstehen dort, wo Orientierung durch Automatisierung ersetzt und nur der Schein von echter Unterstützung und individueller Passung erzeugt wird. Denn je früher KI ins Spiel kommt, desto größer ist zugleich die Gefahr, dass Entscheidungen auf einer dünn gewordenen Datenbasis getroffen werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Verzerrtes Bild, verkürzte Auswahl

Wenn KI der erste Einstiegspunkt in die Berufsorientierung wird, bestimmt sie auch, welche Berufsbilder sichtbar sind und welche nicht. Eine Analyse von über 120.000 Vakanzen auf Ausbildung.de quer über alle Berufe zeigt auf: Berufe mit geringer Bekanntheit tauchen in KI-Dialogen seltener auf. Das zeigt sich auch in absoluten Zahlen. Im September haben über 760 Berufe Traffic über die „klassische“ SEO-Suche erhalten – über LLMs nur etwa 450.

Im Gegensatz dazu werden die “Evergreen-Berufe” und solche, die im gesellschaftlichen Diskurs sowieso schon präsent sind, überdurchschnittlich häufig in KI-Chats thematisiert: Auf den Top-3 liegen mit Pflegefachmann, Fachinformatiker und Mechatroniker die einzigen drei Berufe, die im September 2025 eine dreistellige Zahl an Zugriffen via ChatGPT & Co verzeichnen konnten. Schon ab Platz 9 im Ranking fallen die Zugriffe auf unter 50.

Anzeige Anzeige

Dies legt den Verdacht nahe, dass es bei den LLMs eine systematische Verzerrung durch stereotypisierte Berufsbilder gibt – verstärkt durch Trainingsdaten, die vergangenheitsbezogen und nicht zukunftsgerichtet sind, und denen überproportional Informationen zu (digital) sichtbareren Berufen zugrunde liegen.

Und auch auf persönlicher Ebene birgt dieser “Berufe-Bias” Risiken: LLMs geben Empfehlungen auf Basis von Wahrscheinlichkeiten, nicht auf einem echten Verständnis der Persönlichkeit, des Potenzials oder der Passung. Oder sowohl technischer als auch verkürzter: Embeddings ersetzen keine Eignungsdiagnostik.

Bias gab es natürlich auch bisher schon – jede Beraterin, jedes Elternteil, jeder Lehrer bringt schließlich eine eigene Realitätskonstruktion in die Berufsorientierung mit ein. Hier trifft aber nun eine KI Vorauswahlen, ohne dass dies jungen Menschen bewusst ist – und das unter dem Deckmantel der Neutralität. Was bedeutet das für Sichtbarkeit, Vielfalt, Passung und Fairness in der Berufswahl? Langfristig ist die Vielfalt im Ausbildungsmarkt gefährdet.

Anzeige Anzeige

Du möchtest mehr zum Thema lernen? Paper Mit Up- und Reskilling strategisch Fachkräfte sichern

Suchverhalten im Wandel: vom Keyword zur Lebensfrage

Nicht nur durch KI, auch über Google-Anfragen verändert sich zudem die Art der Suche. Sie wird unspezifischer. Statt präziser Anfragen wie „Ausbildung als Tierpfleger in Bochum“ heißt es heute häufiger: „Wo finde ich eine Ausbildung mit Tieren?” Während die Google-Zugriffe auf konkrete Berufsprofile im Trend der vergangenen drei Monate im zweistelligen Bereich sinken, steigen Zugriffe mit den Keywords „Ausbildung + Stadt“ im gleichen Zeitraum um 11 Prozent an. Auch dieser Trend zur generischeren Suche befeuert die Suche via LLMs.

Immer mehr Jugendliche starten ihre Orientierung mit generischen KI-Prompts, gehen dann in den Dialog mit dem jeweiligen LLM und erfahren so mehr über die diversen Berufe, die sie im „Gespräch“ streifen.

Dieser Wandel in der Suchlogik fällt zusammen mit einem Wandel in der Berufspräferenz – und dieser fällt mitunter radikal aus und ist deutlich schnelllebiger, als man denken mag.

Anzeige Anzeige

Ein paar Beispiele: Aktuelle Nutzungsdaten zeigen, dass sich junge Menschen zunehmend für andere Berufe interessieren als noch vor wenigen Jahren. Das Berufscluster mit dem stärksten Wachstum ist das Handwerk: +50 Prozent mehr Suchanfragen auf Ausbildung.de in 2025 im Vergleich zum Vorjahr zeigen, dass hier echtes Interesse besteht. Gleiches gilt für systemrelevante Berufe wie „Pflege” oder „Soziale Arbeit”: +43 Prozent. Dagegen verlieren klassische Digitalberufe an Relevanz:

„Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung”: +16 Prozent, „Duales Studium Informationstechnik”: +9 Prozent. Bereinigt um den Reichweitenzuwachs von Ausbildung.de im vergangenen Jahr schrumpfen beide. Das duale Studium „Digitale Verwaltung” ist mit –12 Prozent von vornherein schon im negativen Bereich.

Doch genau hier stellt sich die nächste große Frage: Erkennt und versteht KI den gesellschaftlichen Shift – oder bildet sie weiterhin vergangenheitsbasierte Datenmuster ab? Denn wenn Prompts wie „Was kann ich mit Realschulabschluss machen?“ oder „Ich will was mit Menschen machen“ auf Vorschläge treffen, die strukturell von den Präferenzen der letzten Jahre dominiert sind, wird die neue Suche mit alten Antworten gespeist.

Anzeige Anzeige

Die Herausforderung ist also nicht nur technischer Natur. Sie ist inhaltlich. Wenn Berufsorientierung künftig über KI-Systeme erfolgt, müssen wir sicherstellen, dass diese auch gesellschaftliche und persönliche Dynamiken abbilden und nicht nur Suchstatistiken.

Du möchtest mehr zum Thema lernen? Onlinekurs kompakt SEO für KI: Optimiere deine Website für ChatGPT & Co.

Was bedeutet das für Unternehmen?

Junge Menschen stellen neue Fragen an neuen Orten. Unternehmen müssen ihre Antworten neu denken. Gleichzeitig wird die Suche nach Talenten härter: Heute verlassen rund 10 Prozent weniger Schulabgänger:innen das Bildungssystem als noch vor zehn Jahren. Die Zahl der potenziellen Bewerber:innen schrumpft und der Wettbewerb um sie wächst.

Wer auch morgen noch relevant sein will, muss heute verstehen, wie und wo Berufsentscheidungen entstehen.

Anzeige Anzeige

1. SEO bleibt wichtig – aber muss für KI neu gedacht werden

Junge Menschen googeln immer weniger nach Jobtiteln – sie formulieren Lebensfragen. Diese landen künftig nicht mehr nur bei Google, sondern als Prompt direkt bei ChatGPT, Perplexity oder Gemini – und das System gibt mit etwas Glück diejenigen Inhalte als Antwort aus, die dafür optimiert wurden. Kurz: Wer bei Google nicht rankt, der versauert mit schlechten Clickraten auf den hinteren Plätzen. Wer bei ChatGPT nicht auftaucht, existiert nicht.

Das verändert das Prinzip von Sichtbarkeit grundlegend. Klassische Keyword-Optimierung reicht nicht mehr aus (falls sie das in den vergangenen Jahren je getan hat), technische SEO-Exzellenz ist kein Erfolgsrezept mehr, sondern Grundvoraussetzung, um in den neuen Suchsystemen überhaupt aufzutauchen. Es braucht Inhalte, die so gebaut sind, dass sie für generative KI-Modelle kontextrelevant, sinnvoll verknüpft und dialogfähig sind.

SEO war noch nie einfach – jetzt wird die Optimierung für Sichtbarkeit noch einmal um einiges schwerer. Ausbildungsbetriebe sollten sich gut überlegen, ob sie sich diese Aufgabe selbst zutrauen, oder ob sie auf starke Partner setzen wollen.

Anzeige Anzeige

2. Markenbildung neu denken – für das Promptfeld optimieren

Unternehmen müssen nicht nur innerhalb der KI-Systeme sichtbar werden, sondern schon davor. Wer nicht in den Köpfen junger Menschen vorkommt, taucht auch im Prompt nicht auf. Der ehemalige SEO-Chef von Shopify und prominente Berater diverser Silicon-Valley-Firmen, Kevin Indig, hat die Prognose aufgestellt: Nie wieder wird der Internet-Traffic auf ein so hohes Niveau kommen wie im Jahr 2024. Der Grund: LLMs verweisen immer seltener auf andere Websites, User:innen bleiben innerhalb der Chatbot-Ökosysteme. Es ist also gar nicht mehr notwendig, sich durch verschiedene Websites zu klicken. Wenn das so ist, dann, müssen Marken Top of Mind sein, nicht nur Top of Search.

Hier kommt Social Media eine Sonderrolle zu. Sichtbarkeit bei TikTok & Co. wird noch wichtiger, als sie es bisher war. Auch jenseits des Digitalen gibt es vielfältige Möglichkeiten, den kritischen Seiten der KI-Orientierung etwas entgegenzusetzen, denn Sichtbarkeit im KI-Zeitalter beginnt offline: in der Schule, in Gesprächen, im Alltag. Arbeitgebermarken müssen es schaffen, ins mentale „Relevant Set“ der Jugendlichen zu kommen. Tage der offenen Tür, Präsenz an Schulen und vor allem Schülerpraktika sind wirksame Mittel, um echte Einblicke zu schaffen. Orientierung ist keine Einbahnstraße. Wer sich früh im Gedächtnis verankert, wird später besser gefunden.

Fazit: Die große Chance, die große Verantwortung

Der wachsende Einfluss von KI auf die Berufsorientierung betrifft nicht nur individuelle Entscheidungen. Er ist auch ein ökonomischer und gesellschaftlicher Faktor, denn die Herausforderungen im Ausbildungsmarkt sind massiv: Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) bleibt rund ein Drittel aller Ausbildungsplätze unbesetzt, das entspricht über 70.000 Stellen pro Jahr. Der wirtschaftliche Schaden? Bis knapp 3 Milliarden Euro jährlich, allein durch nicht besetzte Ausbildungsstellen. Bis 2030 scheiden zudem 6,5 Millionen Erwerbstätige altersbedingt aus dem Arbeitsmarkt aus. Hinzu kommen geschätzte 5 bis 10 Milliarden Euro pro Jahr an Folgekosten durch Produktivitätsverluste, Geschäftsaufgaben und Wertschöpfungslücken.

Zwar prognostizieren die führenden Wirtschaftsinstitute für 2026 erstmals wieder leichtes Wachstum. Doch angesichts der strukturellen Schwächen – insbesondere im Ausbildungsbereich – ist fraglich, ob daraus ein Trend wird.

Berufsorientierung ist kein Nice-to-have. Sie wird zum Zukunftsfaktor.

Noch ist KI dabei nicht der dominierende Einstiegspunkt. Die meisten Zugriffe auf Plattformen wie Ausbildung.de erfolgen dank starker Positionierung bei Google über klassische Kanäle. Aber das ändert sich mehr und mehr. KI wird in der Berufsorientierung zur Schlüsseltechnologie. Wenn es gelingt, Technologie mit echter Orientierung zu verbinden, entsteht Teilhabe. Wenn nicht, droht die Ausbildung zur Blackbox zu werden, in der junge Menschen Entscheidungen treffen, ohne zu verstehen, was sie bedeuten.