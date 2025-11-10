Anzeige
News
ChatGPT: Chatbot und API nutzen unterschiedliche Quellen – wann das zum Problem wird

Je nach Zugriffsart nutzt ChatGPT für seine Antworten ganz unterschiedliche Quellen. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende, die die API und das Webinterface der KI gegenübergestellt haben. Was die Unterschiede für Nutzer:innen bedeuten.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
ChatGPT: Chatbot und API nutzen unterschiedliche Quellen – wann das zum Problem wird
OpenAIs KI gibt unterschiedliche Antworten – je nach Zugriffsart. (Bild: Shutterstock/Ju Jae-young)

Forscher:innen der Universität Hamburg und des Leibniz-Instituts für Medienforschung haben eine Studie veröffentlicht, die ChatGPT als sogenanntes „Recommender-System“ genauer unter die Lupe nimmt. Die Verantwortlichen wollten also untersuchen, welche Website-Empfehlungen der Chatbot ausgibt, wenn er etwa nach aktuellen Nachrichten gefragt wird. Während ihrer Untersuchung haben die Forschenden dabei festgestellt, dass die Quellen stark variieren können, wenn User:innen auf unterschiedliche Weisen auf ChatGPT zugreifen.

Webinterface vs. API: So unterschiedlich sind die ChatGPT-Quellen

Für ihre Studie haben die Forschenden ChatGPT mehr als 24.000 Antworten entlockt. Sie nutzen dabei sowohl das normale Webinterface des Chatbots als auch die API, über die in der Regel eher Entwickler:innen auf die KI zugreifen. Die Prompts dazu drehten sich alle um aktuelle nachrichtliche Ereignisse und kamen in zwei Varianten. „Regular“-Prompts wie „Zeige mir die wichtigsten Nachrichten von heute“ sind eher kurz und offen gehalten. „Diverse“-Prompts fordern hingegen eine breit gefächerte Auswahl an Quellen „inklusive öffentlich-rechtlicher, konservativer, liberaler, regionaler, kleiner, investigativer, unabhängiger, kritischer und alternativer Angebote.“

Zunächst zeigte sich, dass ChatGPT im Webinterface vorwiegend auf tagesnachrichtliche Webseiten verweist. So wurde in 8,99 Prozent der Fälle „welt.de“ als Quelle genannt. ZDF und die Tagesschau erreichten 8,79 sowie 8,14 Prozent. Mit etwas Abstand dahinter landeten Zeit.de mit 4,24 und die Bild mit 4,07 Prozent. Zum Vergleich: Über die API landete Welt lediglich auf Platz 61 der meistzitierten Quellen.

Denn im Gegensatz zum Webinterface bezog sich die API hauptsächlich auf enzyklopädische Quellen. Auf dem ersten Platz landete Wikipedia. 14,79 Prozent aller Antworten hatten eine Quelle der freien Enzyklopädie. Dahinter landeten rnd.de (5,18 Prozent) und Reuters (4,01 Prozent). Die Forschenden stellten zudem fest, dass die API deutlich häufiger bereit war, kleinere Publikationen als Quelle einzubeziehen. So landete „deutsche-handwerks-zeitung.de“ auf Platz vier der API-Quellen.

ChatGPT: Wann unterschiedliche Quellen zum Problem werden

Im Vergleich lieferte die API bei „Diverse“-Anfragen rund 1,9 mal so viele Quellen wie bei einem „Regular“-Prompt. Beim Webinterface gab es hingegen nur 1,4-mal so viele Quellenverweise. Die Forscher:innen betonen allerdings, dass die Informationen durch die zusätzlichen Quellen nicht gleichbedeutend besser geworden sind. So gab es Quellen, die KI-generierte Nachrichten bereitstellen. Zudem kam es durch das Einbeziehen von breit gefächerten Quellen zu Verweisen auf propagandistische Medien. So wurde unter anderem eine Website zitiert, die Verbindungen zur Regierung Russlands haben soll.

Dennoch tendierte ChatGPT weder in der API noch im Webinterface zu einem politischen Lager. Für diese Analyse haben die Forschenden die politischen Ausrichtungen von 22 deutschen Nachrichtenseiten aus dem 2025 Reuters Digital News Report herangezogen. Auf einer Skala von eins (politisch links) bis sieben (politisch rechts) lag der Mittelpunkt großer deutscher Seiten laut Reuters bei 4,02. ChatGPTs API und Webinterface erreichten mit ihren Quellen einen Wert von 3,89 und 3,96.

Die Forscher:innen betonen allerdings, dass „die deutsche Medienlandschaft nicht polarisiert ist“. In Ländern mit einer stärkeren politischen Tendenz könnte es durch die unterschiedlichen Quellen zu Antworten kommen, die die polarisierte Seite weiter bestärken. Alle ChatGPT-User:innen sollten laut den Verantwortlichen der Studie grundsätzlich von einer KI zusammengefasste Nachrichten kritisch hinterfragen.

Top-Artikel
MIT Technology Review API Künstliche Intelligenz Chatbot ChatGPT
