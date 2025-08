Öffentlich ohne Vorwarnung: Wie ChatGPT-Chats im Netz landeten

Das kalifornische KI-Unternehmen OpenAI hat am 31. Juli 2025 eine experimentelle Funktion für seinen populären Chatbot ChatGPT nach nur wenigen Stunden wieder deaktiviert. Zuvor war bekannt geworden, dass über die Funktion öffentlich geteilte Konversationen von Suchmaschinen wie Google indexiert und damit für jeden auffindbar gemacht wurden.

Die Entdeckung offenbarte sensible, private und teils problematische Dialoge von Nutzer:innen. Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf den schmalen Grat zwischen der Entwicklung neuer Features und dem Schutz der Nutzer:innendaten.

Ein Opt-in mit ungeahnten Folgen

Grundlage des Problems war eine neue Funktion zum Teilen von Konversationen. Nutzer:innen konnten einen permanenten Link zu einem ihrer Chats erstellen. Dabei gab es eine explizite Opt-in-Möglichkeit, den geteilten Inhalt „auffindbar“ (discoverable) zu machen.

Vielen Nutzer:innen schien jedoch nicht bewusst gewesen zu sein, dass diese Auffindbarkeit auch die Indexierung durch externe Suchmaschinen einschließt. Wie Techcrunch zuerst berichtete, führte eine gezielte Google-Suche nach URLs mit der Endung chatgpt.com/share zu einer Fülle von privaten Konversationen. Darunter befand sich laut dem Bericht auch der Chat eines Nutzers, der seinen Lebenslauf für eine Bewerbung optimieren ließ und anhand der Details im Chat leicht auf Business-Netzwerken identifiziert werden konnte.

Der Vorfall unterstreicht, wie wichtig ein bewusster Umgang mit den Datenschutzeinstellungen von KI-Diensten wie ChatGPT ist. Die Entscheidung, Daten zu teilen, kann schnell zu einer breiteren Öffentlichkeit führen als ursprünglich beabsichtigt.

Schnelle Reaktion aus San Francisco

Die Reaktion von OpenAI erfolgte ungewöhnlich schnell. Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des TechCrunch-Artikels wurde die Funktion wieder entfernt. In einer Stellungnahme gegenüber dem Magazin erklärte das Unternehmen, es habe sich um ein „kurzlebiges Experiment“ gehandelt.

Dieses habe „zu viele Möglichkeiten für Leute eingeführt, versehentlich Dinge zu teilen, die sie nicht beabsichtigten“. ChatGPT-Chats seien nicht öffentlich, es sei denn, man entscheide sich bewusst dafür, sie zu teilen.

Auch Google bezog Stellung und stellte klar, dass die Kontrolle über die Indexierung von Inhalten bei den Betreiber:innen der Webseiten liegt. Ein Sprecher von Google erklärte gegenüber Techcrunch: „Weder Google noch irgendeine andere Suchmaschine kontrolliert, welche Seiten im Web öffentlich gemacht werden. Die Publisher dieser Seiten haben die volle Kontrolle darüber, ob sie von Suchmaschinen indexiert werden.“

Ein Lehrstück für die Branche

Der Vorfall ist mehr als nur eine technische Panne. Er dient als Lehrstück für die gesamte Tech-Branche, insbesondere im schnell wachsenden Feld der generativen KI. Er zeigt auf, dass selbst eine als Opt-in konzipierte Funktion erhebliche Datenschutzrisiken bergen kann, wenn die Konsequenzen für die Nutzer:innen nicht unmissverständlich klar sind.

Positiv zu bewerten ist die umgehende und transparente Reaktion von OpenAI. Das Unternehmen hat den Fehler nicht nur eingeräumt, sondern ihn sofort behoben. Dies zeugt von einem funktionierenden Krisenmanagement, stellt aber nicht die Frage in den Schatten, wie ein solches Feature in dieser Form überhaupt ausgerollt werden konnte. Die Episode wird die Diskussionen um „Privacy by Design“ – also den von Beginn an mitgedachten Datenschutz – bei der Entwicklung neuer KI-Anwendungen mit Sicherheit weiter befeuern.

