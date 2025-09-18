Anzeige Sponsored Post
Verpasse keine News mehr!

ChatGPT Enterprise oder individuelles CustomGPT? So triffst du die richtige Wahl

Generative KI verändert die Arbeitswelt. Doch beim Einstieg stellt sich die Frage: Standardlösung wie ChatGPT Enterprise oder individuelles CustomGPT? Wir stellen die wichtigsten Kriterien vor, mit denen Unternehmen die passende Lösung auswählen können.

2 Min.
Artikel merken
ChatGPT Enterprise oder individuelles CustomGPT? So triffst du die richtige Wahl
So finden Unternehmen die beste Lösung. (Bild: AdobeStock/Pippin)

Zwei Wege, ein Ziel: Produktive und sichere KI-Nutzung

statworx
statworx

statworx ist offizieller OpenAI Services Partner und begleitet Unternehmen bei der Einführung und Nutzung von KI-Lösungen wie ChatGPT Enterprise – von der strategischen Beratung über die Schulung der Mitarbeitenden bis zur technischen Integration.

Ob ChatGPT Enterprise oder CustomGPT – beide Ansätze ermöglichen Unternehmen, generative KI produktiv einzusetzen. Der Unterschied liegt nicht in der Qualität, sondern im Fokus: ChatGPT Enterprise ist eine sofort einsatzbereite, sichere Komplettlösung von OpenAI, während individuell entwickelte CustomGPTs besonders flexibel an Unternehmensbedürfnisse angepasst werden können.

ChatGPT Enterprise: Schnell starten, sicher skalieren

ChatGPT Enterprise ist ideal für Unternehmen, die eine sofort einsatzfähige KI-Plattform mit hoher Nutzerfreundlichkeit suchen. DSGVO-konform, ohne Training auf eigenen Daten und mit unbegrenztem Zugang zu den neuesten GPT-Modellen, bietet diese Lösung ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und Skalierbarkeit – perfekt für größere Teams, die produktiver arbeiten wollen.

CustomGPT: Maßgeschneidert für individuelle Anforderungen

CustomGPT-Lösungen richten sich an Unternehmen mit ganz spezifischen Anforderungen, was die Integration firmeneigener Datenquellen, Nutzeroberflächen im eigenen Design und Governance-Vorgaben betrifft. Hier wird ein GPT-Modell gezielt auf unternehmensspezifische Inhalte abgestimmt, was eine noch präzisere Unterstützung ermöglicht. Vorgefertigte Lösungen von KI-Entwicklungsunternehmen bieten einen schnellen Start.

Worauf es bei der Entscheidung ankommt

Beide Ansätze bringen dein Unternehmen nach vorn. Die Wahl hängt von deinen Zielen, der IT-Infrastruktur und dem gewünschten Grad an Individualisierung ab:

ChatGPT Enterprise CustomGPT
Einsatzbereitschaft Sofort verfügbar, kein Setup nötig Projektabhängig, erfordert Entwicklungszeit
Datensicherheit und DSGVO Vollständig konform, keine Datenweitergabe Volle Kontrolle, eigenes Hosting möglich
Individualisierbarkeit Fine-Tuning, GPTs, System-Prompts, Assistants API, Promptflow möglich Fine-Tuning, GPTs, System-Prompts, Assistants API, Promptflow und eigenes User Interface möglich
Skalierbarkeit Exzellent für große Teams Anpassbar je nach Infrastruktur
Integration spezifischer Inhalte Via OpenAI API mit Azure-Diensten möglich, Microsoft Stack-freundlich  Nahtlos durch Training auf Unternehmensdaten
Wartung und Updates Via OpenAI Business-Support oder Enterprise-Vertrag  Eigenständig oder durch Partner

Beides ist richtig – wenn es zu deinem Unternehmen passt

Ob du dich für den schnellen Einstieg mit den neuesten Modellen via ChatGPT Enterprise oder die hoch-individualisierbare Lösung mit CustomGPT entscheidest: Du setzt auf eine Technologie, die Produktivität steigert, Wissen aktiviert und Innovationskraft freisetzt. Wichtig ist, die für dich passende Lösung zu wählen – und dabei den richtigen Partner an der Seite zu haben.

Dein nächster Schritt in Richtung KI-Exzellenz

Als erfahrener KI-Partner begleiten wir Unternehmen bei der Einführung von ChatGPT Enterprise ebenso wie bei der Entwicklung individueller CustomGPTs – von der Bedarfsanalyse bis zum Rollout. Sprich mit unseren Expert:innen, um herauszufinden, welcher Weg besser zu deinen Anforderungen passt. Gemeinsam machen wir generative KI für dein Unternehmen nutzbar – sicher, skalierbar und mit echtem Mehrwert.

Welche GPT-Lösung passt zu dir?

 

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz ChatGPT
Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren