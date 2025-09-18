ChatGPT Enterprise oder individuelles CustomGPT? So triffst du die richtige Wahl
Zwei Wege, ein Ziel: Produktive und sichere KI-Nutzung
statworx ist offizieller OpenAI Services Partner und begleitet Unternehmen bei der Einführung und Nutzung von KI-Lösungen wie ChatGPT Enterprise – von der strategischen Beratung über die Schulung der Mitarbeitenden bis zur technischen Integration.
Ob ChatGPT Enterprise oder CustomGPT – beide Ansätze ermöglichen Unternehmen, generative KI produktiv einzusetzen. Der Unterschied liegt nicht in der Qualität, sondern im Fokus: ChatGPT Enterprise ist eine sofort einsatzbereite, sichere Komplettlösung von OpenAI, während individuell entwickelte CustomGPTs besonders flexibel an Unternehmensbedürfnisse angepasst werden können.
ChatGPT Enterprise: Schnell starten, sicher skalieren
ChatGPT Enterprise ist ideal für Unternehmen, die eine sofort einsatzfähige KI-Plattform mit hoher Nutzerfreundlichkeit suchen. DSGVO-konform, ohne Training auf eigenen Daten und mit unbegrenztem Zugang zu den neuesten GPT-Modellen, bietet diese Lösung ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und Skalierbarkeit – perfekt für größere Teams, die produktiver arbeiten wollen.
CustomGPT: Maßgeschneidert für individuelle Anforderungen
CustomGPT-Lösungen richten sich an Unternehmen mit ganz spezifischen Anforderungen, was die Integration firmeneigener Datenquellen, Nutzeroberflächen im eigenen Design und Governance-Vorgaben betrifft. Hier wird ein GPT-Modell gezielt auf unternehmensspezifische Inhalte abgestimmt, was eine noch präzisere Unterstützung ermöglicht. Vorgefertigte Lösungen von KI-Entwicklungsunternehmen bieten einen schnellen Start.
Worauf es bei der Entscheidung ankommt
Beide Ansätze bringen dein Unternehmen nach vorn. Die Wahl hängt von deinen Zielen, der IT-Infrastruktur und dem gewünschten Grad an Individualisierung ab:
|ChatGPT Enterprise
|CustomGPT
|Einsatzbereitschaft
|Sofort verfügbar, kein Setup nötig
|Projektabhängig, erfordert Entwicklungszeit
|Datensicherheit und DSGVO
|Vollständig konform, keine Datenweitergabe
|Volle Kontrolle, eigenes Hosting möglich
|Individualisierbarkeit
|Fine-Tuning, GPTs, System-Prompts, Assistants API, Promptflow möglich
|Fine-Tuning, GPTs, System-Prompts, Assistants API, Promptflow und eigenes User Interface möglich
|Skalierbarkeit
|Exzellent für große Teams
|Anpassbar je nach Infrastruktur
|Integration spezifischer Inhalte
|Via OpenAI API mit Azure-Diensten möglich, Microsoft Stack-freundlich
|Nahtlos durch Training auf Unternehmensdaten
|Wartung und Updates
|Via OpenAI Business-Support oder Enterprise-Vertrag
|Eigenständig oder durch Partner
Beides ist richtig – wenn es zu deinem Unternehmen passt
Ob du dich für den schnellen Einstieg mit den neuesten Modellen via ChatGPT Enterprise oder die hoch-individualisierbare Lösung mit CustomGPT entscheidest: Du setzt auf eine Technologie, die Produktivität steigert, Wissen aktiviert und Innovationskraft freisetzt. Wichtig ist, die für dich passende Lösung zu wählen – und dabei den richtigen Partner an der Seite zu haben.
Dein nächster Schritt in Richtung KI-Exzellenz
Als erfahrener KI-Partner begleiten wir Unternehmen bei der Einführung von ChatGPT Enterprise ebenso wie bei der Entwicklung individueller CustomGPTs – von der Bedarfsanalyse bis zum Rollout. Sprich mit unseren Expert:innen, um herauszufinden, welcher Weg besser zu deinen Anforderungen passt. Gemeinsam machen wir generative KI für dein Unternehmen nutzbar – sicher, skalierbar und mit echtem Mehrwert.Welche GPT-Lösung passt zu dir?