ChatGPT Enterprise oder individuelles CustomGPT? So triffst du die richtige Wahl

Zwei Wege, ein Ziel: Produktive und sichere KI-Nutzung

statworx statworx ist offizieller OpenAI Services Partner und begleitet Unternehmen bei der Einführung und Nutzung von KI-Lösungen wie ChatGPT Enterprise – von der strategischen Beratung über die Schulung der Mitarbeitenden bis zur technischen Integration.

Ob ChatGPT Enterprise oder CustomGPT – beide Ansätze ermöglichen Unternehmen, generative KI produktiv einzusetzen. Der Unterschied liegt nicht in der Qualität, sondern im Fokus: ChatGPT Enterprise ist eine sofort einsatzbereite, sichere Komplettlösung von OpenAI, während individuell entwickelte CustomGPTs besonders flexibel an Unternehmensbedürfnisse angepasst werden können.

ChatGPT Enterprise: Schnell starten, sicher skalieren

ChatGPT Enterprise ist ideal für Unternehmen, die eine sofort einsatzfähige KI-Plattform mit hoher Nutzerfreundlichkeit suchen. DSGVO-konform, ohne Training auf eigenen Daten und mit unbegrenztem Zugang zu den neuesten GPT-Modellen, bietet diese Lösung ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und Skalierbarkeit – perfekt für größere Teams, die produktiver arbeiten wollen.

CustomGPT: Maßgeschneidert für individuelle Anforderungen

CustomGPT-Lösungen richten sich an Unternehmen mit ganz spezifischen Anforderungen, was die Integration firmeneigener Datenquellen, Nutzeroberflächen im eigenen Design und Governance-Vorgaben betrifft. Hier wird ein GPT-Modell gezielt auf unternehmensspezifische Inhalte abgestimmt, was eine noch präzisere Unterstützung ermöglicht. Vorgefertigte Lösungen von KI-Entwicklungsunternehmen bieten einen schnellen Start.

Worauf es bei der Entscheidung ankommt

Beide Ansätze bringen dein Unternehmen nach vorn. Die Wahl hängt von deinen Zielen, der IT-Infrastruktur und dem gewünschten Grad an Individualisierung ab:

ChatGPT Enterprise CustomGPT Einsatzbereitschaft Sofort verfügbar, kein Setup nötig Projektabhängig, erfordert Entwicklungszeit Datensicherheit und DSGVO Vollständig konform, keine Datenweitergabe Volle Kontrolle, eigenes Hosting möglich Individualisierbarkeit Fine-Tuning, GPTs, System-Prompts, Assistants API, Promptflow möglich Fine-Tuning, GPTs, System-Prompts, Assistants API, Promptflow und eigenes User Interface möglich Skalierbarkeit Exzellent für große Teams Anpassbar je nach Infrastruktur Integration spezifischer Inhalte Via OpenAI API mit Azure-Diensten möglich, Microsoft Stack-freundlich Nahtlos durch Training auf Unternehmensdaten Wartung und Updates Via OpenAI Business-Support oder Enterprise-Vertrag Eigenständig oder durch Partner

Beides ist richtig – wenn es zu deinem Unternehmen passt

Ob du dich für den schnellen Einstieg mit den neuesten Modellen via ChatGPT Enterprise oder die hoch-individualisierbare Lösung mit CustomGPT entscheidest: Du setzt auf eine Technologie, die Produktivität steigert, Wissen aktiviert und Innovationskraft freisetzt. Wichtig ist, die für dich passende Lösung zu wählen – und dabei den richtigen Partner an der Seite zu haben.

Dein nächster Schritt in Richtung KI-Exzellenz

Als erfahrener KI-Partner begleiten wir Unternehmen bei der Einführung von ChatGPT Enterprise ebenso wie bei der Entwicklung individueller CustomGPTs – von der Bedarfsanalyse bis zum Rollout. Sprich mit unseren Expert:innen, um herauszufinden, welcher Weg besser zu deinen Anforderungen passt. Gemeinsam machen wir generative KI für dein Unternehmen nutzbar – sicher, skalierbar und mit echtem Mehrwert.