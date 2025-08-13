ChatGPT liest mit: OpenAI rollt Integration für Gmail und Kontakte aus
OpenAI hat damit begonnen, eine weitreichende Integration von Google-Diensten in seinen Chatbot ChatGPT auszurollen. Konkret geht es um die Anbindung von Gmail, Google Kalender und den Google Kontakten. Die Funktion ist Teil der sogenannten Connectors. Mit denen kann der Chatbot direkt mit externen Diensten verbunden werden.
Die neuen Google-Integrationen werden zunächst für Abonnent:innen des Pro-Tarifs freigeschaltet. In den kommenden Wochen sollen die Pläne Plus, Team, Enterprise und Edu folgen.
Die Connectors erlauben es ChatGPT, direkt und im laufenden Dialog auf die Inhalte der verbundenen Google-Dienste zuzugreifen. Die Integration mit dem Google Drive hatte OpenAI schon vor einigen Monaten vorgestellt. Mit der jüngsten Erweiterung wird der Chatbot von einem reinen Wissens- und Textwerkzeug zu einem persönlichen Assistenten, der aktiv in Arbeitsabläufe eingreifen kann.
So funktioniert die Integration in der Praxis
Nutzer:innen können die Funktion in den Einstellungen von ChatGPT aktivieren und dem Dienst die Erlaubnis erteilen, die Daten aus den jeweiligen Google-Anwendungen zu lesen. Einmal eingerichtet, lassen sich Anfragen formulieren, die zuvor undenkbar waren. Denkbar wäre etwa die Anweisung: „Fasse mir die E-Mails von gestern zum Projekt ‚Quartalsbericht‘ zusammen und erstelle einen Kalendereintrag für ein Follow-up-Meeting morgen um 10 Uhr mit den beteiligten Personen.“
ChatGPT würde daraufhin die relevanten E-Mails durchsuchen, eine Zusammenfassung erstellen, die Kalenderverfügbarkeit prüfen und die Kontakte der genannten Personen für den Termineintrag heraussuchen. Wie aus einem Support-Dokument von OpenAI hervorgeht, ist eine erneute Aktivierung nicht nötig, falls Nutzer:innen diesen Diensten bereits im Rahmen der Funktion für den Deep-Research-Zugriff gewährt hatten.
Strategischer Schachzug im Wettbewerb der KI-Assistenten
Dieser Schritt von OpenAI ist als klare strategische Offensive zu werten. Das Unternehmen positioniert ChatGPT damit in direkter Konkurrenz zu den Ökosystemen von Google selbst und Microsoft. Während Google seine eigene KI Gemini tief in Workspace integriert, und Microsoft mit seinem Copilot einen ähnlichen Weg geht, will OpenAI seine Unabhängigkeit wahren und sich als die übergreifende, dienstneutrale KI-Ebene etablieren.
Die Entwicklung ist Teil eines größeren Trends, bei dem KI-Assistenten immer tiefer in persönliche und berufliche Daten vordringen, um einen echten Mehrwert zu schaffen. Auch Konkurrenten wie Anthropic aus San Francisco treiben die Integration ihrer KI Claude in Google Workspace voran.
Bequemlichkeit trifft auf Datenschutzbedenken
Der unbestreitbare Komfortgewinn durch solche Integrationen hat natürlich eine Kehrseite. Nutzer:innen müssen sich bewusst sein, dass sie einem externen Dienst weitreichenden Zugriff auf potenziell sehr sensible Informationen gewähren – von privaten E-Mails über Geschäftskorrespondenz bis zu persönlichen Terminen und Kontaktdaten.