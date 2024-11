ChatGPT-Integration: So viel KI-Power gibt’s gratis für iPhone-Nutzer mit Apple Intelligence

Wenn Apple Intelligence auf dem iPhone nicht mehr weiterweiß, soll ChatGPT zurate gezogen werden. Diese Pläne haben Apple und OpenAI schon zur Ankündigung der iPhone-KI-Lösung bekannt gegeben. Jetzt können User:innen, die die Entwickler-Beta von iOS 18.2 aufgespielt haben, diese Zusammenarbeit auch erstmals auf Smartphones ausprobieren und ausreizen.

Apple Intelligence: ChatGPT-Limit für iPhone-User:innen

Wie Macrumors berichtet, gibt es ein Limit für ChatGPT auf iPhones. Apple hat mit der Beta zu iOS 18.2 den Menüpunkt „Advanced Capabilities“ im Bereich „ChatGPT Extension“ hinzugefügt. Und genau unter diesem Eintrag wird das tägliche Limit für ChatGPT angezeigt. Demnach können iPhone-User:innen die „fortschrittlichen Funktionen“ von ChatGPT nur bis zu einem bestimmten Punkt ohne weitere Kosten nutzen.

Das Tageslimit für ChatGPT gibt Apple dabei allerdings nicht an. Vielmehr zeigt euch der Menüpunkt nur an, ob ihr noch die fortschrittlichen Funktionen von ChatGPT nutzen könnt oder schon über das Limit gekommen seid. Dann müsst ihr 24 Stunden warten, bis ihr wieder mit der besseren KI loslegen könnt. In der Zwischenzeit wechselt die ChatGPT-Anbindung vermutlich zu einem kostenlosen Account und dessen angebundenen KI-Modellen von OpenAI.

Wer nicht warten will, bekommt in den Einstellungen von Apple Intelligence einen Upgrade-Button angezeigt. Darüber landet ihr auf der Seite von OpenAI und könnt dort ein Abo für ChatGPT Plus abschließen. Apple bewirbt das ChatGPT-Abo mit fünfmal mehr Nachrichten an GPT-4o sowie Zugriff auf noch fortschrittlichere Modelle. Ebenso gibt es höhere Limits für das Erstellen von Bildern und Echtzeitgespräche mit dem Advanced Voice Mode.

