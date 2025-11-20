Anzeige
Per Prompt zur Bestzeit: Wie gut funktioniert ChatGPT als Lauftrainer?

Kann man sich von ChatGPT einen guten Trainingsplan für einen ambitionierten Halbmarathon bauen lassen? Unser Autor hat es ausprobiert und erklärt, warum ihr es besser nicht nachmachen solltet.

Marco Engelien
7 Min.
ChatGPT als Lauftrainer: KI‑Trainingsplan im Praxistest

Da lacht er noch. Doch schon nach kurzer Zeit wird das Lauftraining ziemlich anstrengend. Mitschuld trägt ChatGPT. (Foto: t3n)

Irgendwann geht alles zu Ende. Für mich war es Ende Mai 2025 die “Fußballkarriere” in der Kreisklasse. Mit damals 38 Jahren habe ich mich zwar noch fit gefühlt, aber ich wollte aufhören, bevor ich mit den 20-Jährigen gar nicht mehr mithalten kann. Außerdem passten Trainings- und Spielzeiten nicht mehr so gut in meine, Verzeihung, Work-Life-Balance. Ein neues Ziel musste her. Ohne Bewegung als Ausgleich zum Job am Schreibtisch geht es nicht. Hallo, Ausdauersport. Gleichaltrige sehe ich mittlerweile überall beim Laufen durch den Park, mit Rennrädern oder direkt mit der Teilnehmermedaille vom örtlichen Triathlon kommend.

Marco Engelien
Marco Engelien

Marco Engelien schreibt seit mehr als zehn Jahren für diverse Publikationen über Technik im Consumer-Bereich. Er probiert mit Vorliebe neue Hardware aus und hat ein großes Herz für kleine Gadgets.
