ChatGPT-Optimierung: Wie du mit „Jobs to be done“ in KI-Antworten auftauchst

Job to be done: Man kauft keinen Bohrer, sondern das Loch in der Wand. (Bild: Midjourney / t3n)

Immer mehr Menschen stellen ihre Fragen direkt an KI-Chatbots, statt sie ins Google-Suchfeld zu tippen. Diese Tools liefern direkte Antworten aus Webinhalten und entscheiden selbst, welche Quellen relevant sind. Wer hier auftaucht, gewinnt Sichtbarkeit in einem neuen, rasant wachsenden Kanal.

LLMO (Large Language Model Optimization) ist die Antwort auf diese neue Suchrealität: Statt für Rankings optimierst du jetzt immer mehr für Relevanz in KI-Antworten. Einfache Keyword-Strategien greifen dabei zu kurz – gefragt sind Inhalte, die echte Bedürfnisse erkennen und passende Lösungen bieten.

Klassische SEO bleibt wichtig, aber sie greift allein zu kurz, wenn du in KI-Antworten sichtbar werden willst. LLMO ergänzt bewährte Strategien um eine neue Denkweise: nicht keywordgetrieben, sondern problemorientiert. Das entscheidet langfristig über Sichtbarkeit – oder Unsichtbarkeit.

Identifiziere in drei Schritten die Bedürfnisse deiner Zielgruppe

Das „Jobs to be done“-Framework ist eine Denkweise, die den Fokus vom Produkt auf das konkrete Bedürfnis der Kundin oder des Kunden verlagert. Die zentrale Idee, populär gemacht durch den Harvard-Professor Clayton Christensen, lautet: Kund:innen „beauftragen“ Produkte oder Dienstleistungen, um einen bestimmten Job in ihrem Leben zu erledigen – um also ein Problem zu lösen oder einen Fortschritt zu erzielen. Man kauft also keinen Bohrer, sondern das Loch in der Wand.

Im Gegensatz zu Keywords, die nur die Oberfläche einer Suche beschreiben, graben die „Jobs to be done“ (JTBD) tiefer. Hinter Keywords wie „Businessplan Vorlage“ steckt zum Beispiel ein klarer Bedarf: professionell auftreten, Vertrauen gewinnen, Finanzierung sichern.

Der JTBD ist unabhängig von demografischen Merkmalen. Ein 25-jähriger Gründer und eine 55-jährige Managerin, die ein neues Geschäftsfeld aufbauen, mögen völlig unterschiedliche Hintergründe haben, doch sie nutzen eine Businessplan-Vorlage für denselben „Job“. Das Ziel ist also, das zugrundeliegende Problem zu erkennen, das dein Content oder Produkt lösen kann.

So entwickelst du KI-optimierten Content: In 3 Schritten von JTBD zu LLMO

JTBD ist der erste Schritt zu LLMO, der SEO-Methode für KI-Tools wie ChatGPT. Bevor du an technische Optimierungen denkst, solltest du aber die wichtigste Frage beantworten: Welches Problem löse ich wirklich? Denn KI-Modelle belohnen vor allem eines: Relevanz. So kannst du die Bedürfnisse deiner Zielgruppe systematisch entschlüsseln.

Schritt 1: Finde SEO-Potenzial in Support-Anfragen & Sales-Gesprächen

Die wertvollsten Informationen liegen oft schon in deinem Unternehmen. Fang am besten dort an, wo deine Kund:innen schon mit dir sprechen:

Analysiere deine Support-Anfragen: Welche Probleme tauchen immer wieder auf? Welche Fragen stellen Kund:innen, bevor sie eine Lösung finden? Das sind direkte Hinweise auf ungelöste „Jobs“.

Hör auf den Vertrieb: Dein Sales-Team weiß, welche Schmerzpunkte Kund:innen im Gespräch äußern und welcher „Job“ am Ende zum Kauf führt.

Durchforste Kund:innen-E-Mails und -Chats und achte genau auf die Sprache, mit der deine Kund:innen ihre Herausforderungen beschreiben. Nutze genau diese Sprache in deinem Content.

Schritt 2: Recherchiere echte Userfragen für KI-SEO-Inhalte

Verlasse deine eigene Blase und gehe dorthin, wo deine Zielgruppe unter sich ist.

Durchforste Foren, Q&A-Plattformen und Communitys: Portale wie Reddit oder Gutefrage.net, Fachforen oder Youtube-Kommentarspalten sind wahre Goldgruben. Suche gezielt nach Beiträgen, die Ausdrücke wie „Hilfe“, „Problem“, „Frage“ oder „Wie kann ich“ enthalten.

Warum nicht gleich testen? Öffne eine Plattform wie Reddit in einem neuen Tab und suche nach deinem zentralen Keyword in Kombination mit einer Frage – zum Beispiel: Projektmanagement „wie kann ich“. Notiere dir die ersten drei relevanten Fragen, die du findest.

Setze Analyse-Tools ein: Werkzeuge wie AnswerThePublic oder AlsoAsked visualisieren, welche Fragen Nutzer:innen rund um ein bestimmtes Keyword bei Google eingeben. Sie liefern dir relevante Themen direkt aus der Sicht der Suchenden.

Studiere deine eigenen Kundenrezensionen und die der Konkurrenz – vor allem die 1-Sterne- und 5-Sterne-Bewertungen. Die einen zeigen dir ungelöste „Jobs“, die anderen verraten dir, für welche erfolgreiche Problemlösung Kund:innen dankbar sind.

Schritt 3: Formuliere aus deinen Erkenntnissen 2–3 Kernprobleme

Nach der Recherche hast du reichlich Rohmaterial. Jetzt gilt es, Muster zu erkennen und Kernprobleme auf den Punkt zu bringen. Sammle und clustere dafür zuerst die Informationen: Trage alle gefundenen Probleme, Fragen und Bedürfnisse zusammen und gruppiere ähnliche Aussagen.

Tipp: Nutze ChatGPT oder Gemini, um häufige Probleme in deinen Notizen automatisch clustern zu lassen – das spart Zeit.

Dann solltest du klare JTBD-Sätze formulieren, indem du für jedes Themencluster diese Fragen beantwortest:

Wann braucht mich mein:e Kund:in? (konkrete Ausgangssituation)

(konkrete Ausgangssituation) Was will sie oder er dann erreichen? (Ziel oder Motivation)

(Ziel oder Motivation) Wozu ist das wichtig? (konkretes Ergebnis oder Nutzen)

Beispiel: „Wenn ich eine Geschäftsidee vor Investor:innen präsentiere, will ich professionell und kompetent wirken, damit ich Vertrauen aufbaue und meine Finanzierung sichere.“ Die erwähnte Businessplan-Vorlage erledigt diesen Job. Finde auf diese Weise zwei bis drei klare Kernprobleme, auf die du deinen gesamten Content ausrichtest.

Mach deine Inhalte KI-fit: Von den „Jobs to be done“ zur LLMO-Strategie

Wenn dein JTBD klar ist, kannst du Inhalte entwickeln, die speziell auf die Anforderungen von KI-Modellen wie ChatGPT zugeschnitten sind. Diese Inhalte erhöhen deine Sichtbarkeit in den direkten KI-Antworten und positionieren dich optimal in einer LLMO-geprägten Suchlandschaft.

Headline: Schreib statt „Die 10 besten Projektmanagement-Tools“ lieber: „Keine Deadlines mehr verpassen: So organisierst du dein Team, wenn die Zeit knapp wird.“ Das zeigt ein klares Problem-Lösungs-Muster – das bevorzugen KI-Systeme.

Inhalt & Aufbau: Beschreibe eingangs die Situation deiner Zielgruppe. Führe dann Schritt für Schritt zur Lösung – logisch, klar und hilfreich. Diese Struktur erkennen LLMs als Qualitätssignal.

Meta-Check: Auch dieser Artikel orientiert sich am JTBD-Prinzip. Wir starten mit deinem Problem („Immer weniger Google-Traffic?“), führen dich Schritt für Schritt zur Lösung und geben dir ein konkretes Ergebnis mit – genau wie ein guter Content-„Job“ funktionieren sollte.

Fazit

JTBD ist ein unverzichtbarer Einstieg, aber nur ein Teil von LLMO. Wer langfristig sichtbar bleiben will, muss nicht nur die Bedürfnisse der Zielgruppe erkennen, sondern sie auch in eine klare, KI-fähige Struktur übersetzen – mit Headlines, Content-Logik und Userfokus. LLMO verbindet diesen Ansatz mit den Mechanismen von ChatGPT & Co. und schafft so eine neue SEO-Strategie: nicht keywordgetrieben, sondern problemorientiert, präzise und hilfreich. Genau so beginnt zukunftsfähiger Content.

