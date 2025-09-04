ChatGPT Projects jetzt auch für Gratisnutzer: Wie dir das Feature bei der Arbeit hilft

ChatGPT: Auch Gratisnutzer haben jetzt Zugriff auf die Projekte-Funktion. (Foto: Proxima Studio/Shutterstock)

Im Dezember 2024 hatte OpenAI mit ChatGPT Projects eine Funktion vorgestellt, die es Nutzer:innen ermöglicht, die Konversationen mit dem KI-Chatbot in Projekten zu organisieren. In den eigens erstellbaren Ordnern können projektspezifische Dokumente oder Instruktionen hinterlegt werden.

Anzeige Anzeige

Im Juni 2025 verpasste OpenAI seiner Projekte-Funktion noch einmal ein Update. Seitdem können Nutzer:innen in einem Projekt Deep Research und Voice Mode verwenden. Einzelne Konversationen (Chats) können per Drag-and-drop in Projekte verschoben oder per Link verschickt werden.

Auch die Projekt-Speicherfunktion wurde noch einmal verbessert, damit frühere Konversationen mit ChatGPT im jeweiligen Kontext eines Projekts genutzt werden können. Der einzige Haken bisher: Gratisnutzer:innen konnten bisher nicht auf die Funktion zugreifen – das hat sich jetzt geändert, wie OpenAI mitteilt.

Anzeige Anzeige

Einige Einschränkungen für Gratisnutzer

Freilich gibt es ein paar Einschränkungen. So können Nutzer:innen ohne Bezahlabo in jedem ChatGPT-Projekt nur bis zu fünf Dokumente (PDF, Tabellen, Word-Dateien oder Bilder) hochladen. In den Go-, Plus- und Edu-Abos sind es bis zu 25, für Pro-Business- und Enterprise-Nutzer:innen bis zu 40 Dateien pro Projekt.

Darüber hinaus sind auch zusätzliche Funktionen wie der KI-Agenten-Modus oder die Deep-Research-Funktion auf Bezahlabos beschränkt. Abo-Nutzer:innen können auch auf eine zusätzliche Speicherfunktion zugreifen, bei der ChatGPT Konversationen außerhalb des eigentlichen Projekts einbeziehen kann.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

ChatGPT Projects: Neue Funktionen

Zu den neuen Funktionen, die OpenAI mit der Öffnung für Gratisnutzer:innen einführt, gehört aber auch eine Möglichkeit, die Speicherfunktion innerhalb der Projekte einzugrenzen. Dadurch soll der Kontext für den KI-Chatbot mehr auf das Projekt zugeschnitten sein.

Außerdem gibt es jetzt eine Möglichkeit, die Projektordner farblich zu gestalten und damit besser unterscheidbar zu machen. Das Update für ChatGPT Projects ist in der Web-Anwendung und der Android-App schon verfügbar. Für iOS-Nutzer:innen soll das Ganze in den kommenden Tagen bereitstehen.

Anzeige Anzeige

Private und berufliche Projekte trennen

Letztlich ermöglicht die Öffnung der Projekte-Funktion auch Gratisnutzer:innen ein strukturierteres Arbeiten mit ChatGPT. So können etwa private und berufliche Projekte voneinander getrennt oder unterschiedliche Einstellungen und Vorgaben für den Chatbot nach Projekten erstellt werden.

Dadurch wird vor allem Power-Nutzer:innen der Arbeitsfluss enorm erleichtert. Langfristige Aufgaben und die dazugehörigen Anweisungen und Dokument-Inputs müssen nicht mehr jedes Mal neu erarbeitet werden.

Du möchtest mehr zum Thema lernen? Onlinekurs kompakt ChatGPT im Arbeitsalltag – So holst du mehr raus

Mehr zu diesem Thema