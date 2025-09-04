Anzeige
ChatGPT Projects jetzt auch für Gratisnutzer: Wie dir das Feature bei der Arbeit hilft

Die Projekte-Funktion in ChatGPT macht es leichter, mit dem KI-Chatbot organisiert zu arbeiten. Ab jetzt steht sie auch Gratisnutzern zur Verfügung. Dazu spendiert OpenAI noch ein paar Updates.

Von Jörn Brien
2 Min.
ChatGPT Projekte

ChatGPT: Auch Gratisnutzer haben jetzt Zugriff auf die Projekte-Funktion. (Foto: Proxima Studio/Shutterstock)

Im Dezember 2024 hatte OpenAI mit ChatGPT Projects eine Funktion vorgestellt, die es Nutzer:innen ermöglicht, die Konversationen mit dem KI-Chatbot in Projekten zu organisieren. In den eigens erstellbaren Ordnern können projektspezifische Dokumente oder Instruktionen hinterlegt werden.

OpenAI: Update für Projekte-Funktion

Im Juni 2025 verpasste OpenAI seiner Projekte-Funktion noch einmal ein Update. Seitdem können Nutzer:innen in einem Projekt Deep Research und Voice Mode verwenden. Einzelne Konversationen (Chats) können per Drag-and-drop in Projekte verschoben oder per Link verschickt werden.

Auch die Projekt-Speicherfunktion wurde noch einmal verbessert, damit frühere Konversationen mit ChatGPT im jeweiligen Kontext eines Projekts genutzt werden können. Der einzige Haken bisher: Gratisnutzer:innen konnten bisher nicht auf die Funktion zugreifen – das hat sich jetzt geändert, wie OpenAI mitteilt.

Einige Einschränkungen für Gratisnutzer

Freilich gibt es ein paar Einschränkungen. So können Nutzer:innen ohne Bezahlabo in jedem ChatGPT-Projekt nur bis zu fünf Dokumente (PDF, Tabellen, Word-Dateien oder Bilder) hochladen. In den Go-, Plus- und Edu-Abos sind es bis zu 25, für Pro-Business- und Enterprise-Nutzer:innen bis zu 40 Dateien pro Projekt.

Darüber hinaus sind auch zusätzliche Funktionen wie der KI-Agenten-Modus oder die Deep-Research-Funktion auf Bezahlabos beschränkt. Abo-Nutzer:innen können auch auf eine zusätzliche Speicherfunktion zugreifen, bei der ChatGPT Konversationen außerhalb des eigentlichen Projekts einbeziehen kann.

ChatGPT Projects: Neue Funktionen

Zu den neuen Funktionen, die OpenAI mit der Öffnung für Gratisnutzer:innen einführt, gehört aber auch eine Möglichkeit, die Speicherfunktion innerhalb der Projekte einzugrenzen. Dadurch soll der Kontext für den KI-Chatbot mehr auf das Projekt zugeschnitten sein.

Außerdem gibt es jetzt eine Möglichkeit, die Projektordner farblich zu gestalten und damit besser unterscheidbar zu machen. Das Update für ChatGPT Projects ist in der Web-Anwendung und der Android-App schon verfügbar. Für iOS-Nutzer:innen soll das Ganze in den kommenden Tagen bereitstehen.

Private und berufliche Projekte trennen

Letztlich ermöglicht die Öffnung der Projekte-Funktion auch Gratisnutzer:innen ein strukturierteres Arbeiten mit ChatGPT. So können etwa private und berufliche Projekte voneinander getrennt oder unterschiedliche Einstellungen und Vorgaben für den Chatbot nach Projekten erstellt werden.

Dadurch wird vor allem Power-Nutzer:innen der Arbeitsfluss enorm erleichtert. Langfristige Aufgaben und die dazugehörigen Anweisungen und Dokument-Inputs müssen nicht mehr jedes Mal neu erarbeitet werden.

