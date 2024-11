ChatGPT knackt Rekord: 3,7 Milliarden Besuche – doch dieser Konkurrent wächst noch schneller

Nach einer monatelangen Stagnation haben die Besucher:innenzahlen bei OpenAIs KI-Chatbot ChatGPT seit dem Frühjahr 2024 wieder stark zugelegt. Im Oktober 2024 kamen so viele Besucher:innen wie nie zuvor auf die ChatGPT-Website.

ChatGPT: Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr

Nach vorläufigen Schätzungen von Similarweb verzeichnete ChatGPT weltweit 3,7 Milliarden Besuche. Das bedeutet ein Plus von 17,2 Prozent gegenüber September. Mit plus 115,9 Prozent waren es im Vergleich zum Vorjahresmonat mehr als doppelt so viele Besucher:innen.

In den kommenden Monaten könnte die Nutzung von ChatGPT weiter stark ansteigen. Grund dafür ist unter anderem die ChatGPT-Suche, die – gerade zum Launch – eine Vielzahl neuer Nutzer:innen anziehen dürfte, wie the-decoder.de schreibt.

NotebookLM in einem Monat verdreifacht

Noch stärker als ChatGPT ist allerdings zuletzt Googles KI-Notizbuch-Tool NotebookLM gewachsen. Im Oktober ging es bei den Besucher:innenzahlen für den schon im Juli 2023 gestarteten Dienst um über 200 Prozent auf 31,5 Millionen nach oben. Auch im September gab es ein dreistelliges Wachstum.

Dass es seit September so stark bergauf geht, dürfte an der neuen Podcast-Funktion Audio Overview liegen. Dabei werden von Nutzer:innen eingegebene Quellen und Dokumente in Podcasts umgewandelt, in deren Rahmen sich zwei KI-Hosts miteinander unterhalten und Verbindungen zwischen verschiedenen Themen herstellen.

Googles Gemini wächst langsam

Fast zehnmal mehr Besuche als NotebookLM erreichte im Oktober Googles Gemini-Website (291,6 Millionen). Der Zuwachs belief sich aber nur auf 6,2 Prozent. Die tatsächliche Nutzung könnte aber höher liegen, weil Gemini bei Google in zahlreiche weitere Services integriert ist.

Stärkere Zuwächse als Gemini verzeichneten derweil andere KI-Anbieter, etwa Microsofts Copilot. Hier gab es ein Plus von 87,6 Prozent auf 69,4 Millionen Besuche. Laut the-decoder.de könnten die hohen Zuwächse auf die Umleitung von Bing-Chat-Interaktionen zurückzuführen sein.

Moderate Wachstumsraten für Perplexity und Claude

Jeweils um rund 25,5 Prozent gegenüber dem Vormonat ging es im Oktober 2024 für Perplexity und Claude bergauf. Sieht man das vor dem Hintergrund der enormen Investitionen in die Technologie – und im Vergleich zur Konkurrenzen –, sind das aber nur moderate Wachstumsraten.