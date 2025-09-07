Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Sicherheitsupdate für ChatGPT: Eltern können bald Gespräche überwachen und Warnungen erhalten

OpenAI will auf sensible Gespräche künftig automatisch mit Reasoning-Modellen wie GPT-5 reagieren – und führt Elternkontrollen ein. Wie das funktioniert und wie psychisch labile Menschen durch die Neuerungen geschützt werden sollen.

Von Christian Weindl
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Sicherheitsupdate für ChatGPT: Eltern können bald Gespräche überwachen und Warnungen erhalten

Bei jungen Menschen in Krisensituationen versagt ChatGPT bisher auf ganzer Linie. Das soll sich jetzt ändern. (Symbolfoto: fizkes/Shutterstock)

OpenAI reagiert laut eines Blogposts mit zwei entscheidenden Neuerungen auf die jüngste Sicherheitskritik: Einerseits sollen sensible Unterhaltungen automatisch an leistungsfähigere „Reasoning“-Modelle wie GPT-5-thinking weitergeleitet werden.

Anzeige
Anzeige

Zum anderen können Eltern bald via Einladung ihr Konto mit dem ihrer minderjährigen Kinder verknüpfen. Das ermöglicht ihnen laut OpenAI mehr Kontrolle darüber, wie sich der Chatbot gegenüber dem Nachwuchs verhält.

Damit setzt das Unternehmen konkrete Maßnahmen um, nachdem ChatGPT zuvor mehrfach an Grenzen beim Erkennen akuter psychischer Krisen scheiterte und in Verbindung mit dem tragischen Todesfall eines Teenagers sowie einem erweiterten Suizid stand.

Anzeige
Anzeige

Routing soll Bestätigung von Wahnvorstellungen vorbeugen

Die Entscheidung, Gespräche automatisch an GPT-5-thinking weiterzuleiten, basiert auf dem Problem, dass herkömmliche Chat-Modelle bei längeren oder sensiblen Dialogen „aus der Spur“ geraten können.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

OpenAI nennt als grundsätzliche Ursache das „Next-Word-Prediction-Prinzip“. Dieses führt dazu, dass das System nutzergetriebene Inhalte eher bestätigt, statt sie zu hinterfragen oder abzuwehren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Erst kürzlich berichtete die New York Times über einen Fall, bei dem ChatGPT einem unerfahrenen Anwender durch permanente Bestätigung einredete, er könne die gesamte Welt der Mathematik revolutionieren – was beinahe zu wahnhaften Vorstellungen führte.

Besonders problematisch wird dieses Prinzip, wenn Nutzer:innen des Large Language Models (LLM) selbst nicht die geistige Stabilität besitzen, um Wahrheit und Halluzination auseinanderzuhalten.

Anzeige
Anzeige

So geschehen im Fall von Stein-Erik Soelberg. Der psychisch kranke Mann nutzte ChatGPT als Bestätigungsquelle für seine gefährliche Paranoia – was in einem erweiterten Suizid endete. Reasoning-Modelle wie GPT-5-thinking hingegen sollen länger „nachdenken“, besser deuten und dadurch widerstandsfähiger gegen solche Risiken sein. In Zukunft soll GPT laut eines weiteren Blogposts Krisen als solche erkennen und gefährdete Individuen an Stellen weiterleiten, wo sie Hilfe finden, statt sie in ihren gefährlichen Fantasien weiter zu bestärken.

Neue Option bei ChatGPT: Mehr Kontrolle für Eltern

OpenAI bietet bald eine direkte Verknüpfung zwischen elterlichem und jugendlichem Konto via E-Mail-Einladung. Eltern erhalten Einstellungsmöglichkeiten für altersgerechtes Modellverhalten (standardmäßig aktiviert), können Chatverlauf und Erinnerungsfunktionen (Studien-Modus) deaktivieren und – besonders relevant – sich benachrichtigen lassen, wenn das System akute psychische Belastungen erkennt.

Diese Funktionen sollen im Rahmen einer 120-Tage-Initiative bis Jahresende verfügbar sein, begleitet von einem globalen Expert:innenrat aus Medizin und Jugendgesundheit. Ein zentrales Anliegen: Eltern sollen aktiv eingebunden werden, um potenzielle Gefährdungen früh zu erkennen.

Anzeige
Anzeige

ChatGPT: Krisenschutz ist notwendig – aber auch ausreichend?

Die neuen Funktionen sind ein erster Schritt, um auf die nachweisbaren Defizite in der bisherigen ChatGPT-Sicherheit zu reagieren – allen voran den tragischen Tod des 16-jährigen Adam Raine, dessen Eltern OpenAI wegen ungenügender Krisenprävention verklagen.

Die genannten Fälle zeigen, dass Maßnahmen seitens OpenAI dringend notwendig sind. Dennoch bleibt fraglich, ob der technische Ausbau allein ausreicht, um vulnerable Anwender:innen vor sich selbst zu schützen.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review ChatGPT Open AI
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren