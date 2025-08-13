In eigener Sache
Mehr als Texte: So nutzt du ChatGPT wirklich smart im Arbeitsalltag

Viele nutzen ChatGPT – aber oft nur oberflächlich. Im Livekurs mit Anna Toklu lernst du, wie du mit Prompt-Strategien, Recherchefunktionen und eigenen GPTs deinen Arbeitsalltag effizienter gestaltest.

1 Min.
Mehr als Texte: So nutzt du ChatGPT wirklich smart im Arbeitsalltag
Egal ob im Agenturalltag oder als Selbstständige:r: ChatGPT kann mehr als bloßen Text. (Bild: Shutterstock/NDAB Creativity)

ChatGPT ist längst Teil des digitalen Werkzeugkastens – in Teams, Agenturen, Startups und im selbstorganisierten Arbeitsalltag. Doch obwohl das Tool überall präsent ist, bleibt sein Potenzial oft ungenutzt: Wer es nur für schnelle Texte verwendet, verpasst die eigentlichen Produktivitätsgewinne.

Denn ChatGPT kann viel mehr. Es recherchiert tiefgründig, analysiert Daten, erstellt visuelle Inhalte und lässt sich mit wenigen Handgriffen auf individuelle Workflows zuschneiden. Genau hier setzt unser neuer t3n-Skills-Kurs an.

Strategisch statt spielerisch: ChatGPT in deinen Prozessen verankern

Am 9. September 2025 zeigt dir Anna Toklu in einem kompakten Onlinekurs (10–12 Uhr), wie du ChatGPT systematisch für deine Arbeit nutzt. Die Gründerin von JustMarketing Consulting bringt 18 Jahre Marketingerfahrung mit – und hilft Unternehmen, generative KI strategisch zu integrieren. In diesem Kurs teilt sie ihr Know-how für digitale Professionals, die mehr wollen als nur gute Prompts.

Was du lernst:

  • Wie du ChatGPT auf deinen Stil, dein Team und deine Zielgruppe anpasst
  • Wie du mit Deep Research verlässliche Informationen strukturiert aufbereitest
  • Wie du Tabellen analysierst, Bilder mit DALL·E generierst und OCR nutzt
  • Wie du eigene GPTs für wiederkehrende Aufgaben entwickelst – und was der neue Agent Mode dabei verspricht
  • Wie du Projekte organisierst, Inhalte teilst und externe Tools integrierst (z. B. Canva, Sora)

Alles kompakt, praxisnah und live. Plus: Slides und Aufzeichnung inklusive.

Für wen sich der Kurs besonders lohnt

Du hast schon mit ChatGPT gearbeitet – aber nutzt nur einen Bruchteil der Funktionen? Du möchtest keine Zeit mit Versuch-und-Irrtum verlieren, sondern gleich effizient arbeiten? Dann ist dieser Kurs genau richtig. Du brauchst keine Programmierkenntnisse – nur einen ChatGPT-Account (Plus empfohlen).

Jetzt buchen für 149 Euro – oder kostenlos mit t3n Pro

Mach mehr aus dem Tool, das du schon nutzt – und gewinne Zeit, Struktur und Qualität in deinem Arbeitsalltag zurück.

Hier geht es zum Onlinekurs

 

