ChatGPT: So nutzt ihr die Memory-Funktion der KI jetzt auch ohne Abo

ChatGPT kann sich jetzt auch an eure Gespräche erinnern, wenn ihr nicht für die KI bezahlt. (Bild: Shutterstock/JarTee)

Erst Mitte April 2025 hatte OpenAI eine neue Funktion für seinen Chatbot veröffentlicht. Über die Memory-Funktion kann sich ChatGPT an vergangene Gespräche mit euch erinnern und diese in aktuelle Aufgaben einbinden. Sobald die KI eure Vorlieben und andere Fakten über euch weiß, soll sie so präzisere Antworten auf eure Prompts liefern. Zunächst stand die Funktion nur für Abonnent:innen von ChatGPT zur Verfügung. Doch das ändert sich jetzt.

Anzeige Anzeige

Wie die Funktion bei kostenlosen Accounts funktioniert

Wie Techradar berichtet, rollt OpenAI die Erinnerungsfertigkeiten von ChatGPT jetzt auch an alle User:innen aus, die nicht für die KI bezahlen. Allerdings gibt es dabei einen großen Unterschied. Während sich ChatGPT bei zahlenden Nutzer:innen an alle bisherigen Gespräche erinnern kann, beschränkt sich die Memory-Funktion bei kostenlosen Accounts auf Gespräche in jüngster Vergangenheit.

Habt ihr ChatGPT etwa vor wenigen Tagen nach Geschenkideen für ein Hochzeitspaar gefragt, könnte sich die KI daran erinnern, wenn ihr später nach Modetipps für einen offiziellen Anlass fragt. ChatGPT sollte durch die vergangene Konversation auf die Hochzeit schließen und euch passende Vorschläge machen. Liegt die erste Konversation aber länger zurück, wird die Antwort von ChatGPT etwas allgemeiner ausfallen, wenn ihr euch nicht genauer im Prompt ausdrückt.

Anzeige Anzeige

Wer einen kostenlosen Account hat und die Memory-Funktion aber nicht nutzen möchte, muss sich keine Sorgen machen. ChatGPT greift nicht einfach ab sofort auf eure vergangenen Konversationen zurück. Ihr müsst die Memory-Funktion erst aktivieren und der Nutzung damit zustimmen. Ihr findet das Feature in den Einstellungen unter „Personalisierungen“. Aktiviert dort den Schalter bei „Gespeicherte Erinnerungen berücksichtigen“.

Wollt ihr bestimmte Erinnerungen von ChatGPT bearbeiten, könnt ihr das ebenfalls in diesem Menü. Wählt das dafür einfach unter dem Feature „Erinnerungen verwalten“ aus. Anschließend könnt ihr in der Liste alle Erinnerungen löschen, die ChatGPT nicht mehr für eure Konversationen nutzen soll.

Anzeige Anzeige

7 Bilder ansehen Lokale KI: Mit diesen 6 Tools kein Problem Quelle: Midjourny / t3n