News
ChatGPT soll eine Gruppenchat-Funktion bekommen

Du, ich und der KI-Bot: ChatGPT will offenbar sozialer werden. OpenAI arbeitet an einem Gruppenchat für seinen Bot. Jetzt sind erste Eindrücke des neuen Features aufgetaucht. So soll es funktionieren.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
ChatGPT gibt es bald auch für Gruppen (Bild: Mehaniq / Shutterstock.com)

Im Oktober 2025 tauchten in der Betaversion 1.2025.273 von ChatGPT für Android erstmals Codes auf, die auf eine Gruppenfunktion hindeuten. Nun hat ein Insider eine Preview des Features enthüllt.

Der Entwickler Tibor Blaho, der mit seiner Firma AIPRM unter anderem mit OpenAI zusammenarbeitet, zeigte auf X Screenshots der Gruppenfunktion. Blaho war schon an dem Leak aus dem Oktober beteiligt.

Link zu Gruppe erstellen und an Kontakte schicken

Wie ein Bildschirmfoto zeigt, erscheint in der oberen Navigationsleiste von ChatGPT ein Reiter mit der Aufschrift “start a group chat”. Klickt man darauf, öffnet sich ein Fenster, mit dem man einen ebendiesen Gruppenchat initiieren kann.

Mit einem Klick entsteht ein Link zu der Gruppe, den du an deine Kontakte schicken kannst. Wer die Einladung annimmt, kann mit dir und dem Bot chatten. Wer später dazukommt, kann laut Blaho den bisherigen Verlauf der Konversation nachlesen.

ChatGPT meldet sich nicht ungefragt im Gruppenchat

ChatGPT gibt im Gruppengespräch nicht ungefragt seinen Senf dazu. Der Bot meldet sich nur, wenn er von dir oder einem Chatpartner explizit angesprochen wird. Die KI ist per Default gar nicht im Raum. Damit sie auf Zuruf reagiert, musst du sie erst von Hand aktivieren.

Angst, dass ChatGPT in der Gruppe Geheimnisse ausplaudern könnte, die du zuvor im Einzelgespräch mit ihm geteilt hat, musst du nicht haben. Der Chatgroup-Bot besitzt nicht die Erinnerung deines individuellen KI-Gesprächspartners.

Chatbot für jede Gruppe maßschneidern

Für jede Chatgruppe kannst du einen individuellen Bot einrichten. Du kannst jeden maßschneidern, indem du ihn mit Zielen, Präferenzen oder Insider-Witzen fütterst. Dadurch unterscheidet sich der Tonfall in einem privaten Chat von dem eines virtuellen Businessmeeting.

Laut dem Leak beinhaltet das Gruppen-Update weitere Features, wie man sie von klassischen Messengerdiensten wie Whatsapp kennt.  So gibt es offenbar Optionen zum Hinzufügen von Reaktion oder die Möglichkeit, Dateien hochzuladen. User:innen sollen auch sehen, wenn ein Chatpartner gerade eine Antwort eintippt.

Wann der Gruppenchats zu ChatGPT kommt, ist noch nicht bekannt. OpenAI ist übrigens nicht das einzige Unternehmen, dass seine KI-Bots sozialer machen will. Microsoft testet gerade eine Gruppenfunktion für seinen Assistenten Copilot, wie ebenfalls im Oktober 2025 an die Öffentlichkeit drang.

