ChatGPT als Taktiktrainer: US-Fußballteam will mit KI-Support in die Playoffs
Der Seattle Reign FC gehört zu den Gründungsmitgliedern der National Women‘s Soccer League (NWSL) der USA. Mit Starspielerinnen wie Megan Rapinoe (USA), Jess Fishlock (Wales) oder Kim Little (Schottland) erreichte das Team seit 2013 dreimal das Finale um den NWSL-Titel – unterlag allerdings jedes Mal.
Fußball: Trainerin setzt auf ChatGPT
In der vergangenen Saison (2024) musste der Seattle Reign FC unter seiner britischen Trainerin Laura Harvey mit einem enttäuschenden vorletzten Platz vorliebnehmen. Grund für Harvey, ChatGPT um Rat zu bitten, wie diese im Podcast Soccerish verriet.
Zunächst habe sie OpenAIs KI-Chatbot eher allgemeine Fragen zu Taktik und Strategien in der NWSL gestellt, so Harvey. Schnell ging es aber um detaillierte Analysen, wie man einzelne Teams in der Liga schlagen könne, wie der Guardian berichtet.
Kein Scherz: KI rät zu Fünferkette
Harvey habe demnach gefragt, mit welcher Formation ihr Team spielen solle, um bestimmte NWSL-Gegnerinnen zu besiegen. Bei zwei Teams habe ChatGPT ihr zu einer Fünferkette geraten. „Also habe ich das getan“, erklärte Harvey. Und: „Kein Scherz.“
Allerdings, so die frühere Arsenal-Trainerin, die schon dreimal zur NWSL-Trainerin des Jahres gekürt wurde, hätten sie und ihr Team den ChatGPT-Vorschlägen natürlich nicht blind vertraut. Vielmehr hätten sie sich intensiv damit beschäftigt und genau überlegt, ob und wie das Ganze umsetzbar sei.
Die Namen der entsprechenden Teams nannte Harvey nicht, aber Fußballanalystin Kim McCauley zufolge soll die Fünferkette beim Spiel gegen das Spitzenteam Orlando Pride zum Einsatz gekommen sein. Das Spiel ging allerdings verloren. Immerhin sei die Torgefährlichkeit des Seattle Reign FC merklich gestiegen.
Tabelle von hinten aufgerollt
Trainerin Harvey hat laut Guardian in der Saison 2025 aber mehrere Male auf eine Fünferkette gesetzt – und damit letztlich Erfolg gehabt. Statt eines vorletzten Platzes hat der Seattle Reign FC am vorletzten Spieltag den vierten Rang inne, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.
Im letzten Spiel der Saison geht es aber ausgerechnet gegen Orlando Pride – und das auch noch auswärts. Der Seattle Reign FC muss dieses Spiel gewinnen, um weiter um den NWSL-Titel 2025 mitspielen zu können. Vielleicht hat Harvey im Vorfeld ja noch einmal ChatGPT befragt.