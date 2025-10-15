Anzeige
News
ChatGPT wird freizügiger: OpenAI-Chef kündigt erotische Chats für Erwachsene an

OpenAI-Chef Sam Altman will Restriktionen bei ChatGPT lockern – und den User:innen erotische Kommunikation mit dem KI-Bot ermöglichen. Damit folgt der KI-Marktführer dem Vorbild einiger erfolgreicher Plattformen.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
ChatGPT wird freizügiger: OpenAI-Chef kündigt erotische Chats für Erwachsene an
ChatGPT soll bald auch „erotische“ Inhalte erlauben. (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Bei Character-AI können Minderjährige mit KI-Versionen von Prominenten chatten – und das auch erotisch aufgeladen, wie eine Studie gezeigt hat. Und der KI-Chatbot von Meta geriet kürzlich in die Schlagzeilen, weil er sexuell explizite Gespräche mit Jugendlichen zugelassen hatte.

Um Verstöße gegen den Jugendschutz zu verhindern und User:innen mit psychischen Problemen zu schützen, hat OpenAI seinem marktführenden KI-Bot ChatGPT laut eigener Aussage scharfe Beschränkungen auferlegt. Die will OpenAI-Sam Altman nun teilweise lockern.

„Wir haben ChatGPT ziemlich restriktiv gestaltet, um sicherzustellen, dass wir mit psychischen Gesundheitsproblemen vorsichtig umgehen“, schrieb Altman auf X.

Dies habe den Chatbot für mental stabile Nutzer aber „weniger nützlich/unterhaltsam“ gemacht, räumte er ein. „Angesichts der Schwere des Problems“ habe man jedoch auf Nummer sicher gehen wollen.

„Neue Tools“ ermöglichen Lockerung der Beschränkungen

OpenAI habe jetzt „neue Tools“ zur Verfügung, die es dem Unternehmen erlauben, „die Einschränkungen in den meisten Fällen sicher zu lockern“. Welche Werkzeuge das sind, führte Sam Altman nicht explizit aus. OpenAI hatte im September 2025 aber zwei Sicherheits-Updates eingeführt. So können Eltern ihren Account mit dem ihrer minderjährigen Kinder verknüpfen.

Empfehlungen der Redaktion

Außerdem werden Gespräche mit sensiblen Inhalten automatisch auf ein leistungsfähigeres Modell wie GPT-5-thinking weitergeleitet, wenn einfachere Versionen mit dem Thema überfordert sind. Damit hatte OpenAI auf Fälle reagiert, bei denen ChatGPT psychisch labile Nutzer:innen in ihren wahnhaften Vorstellungen bestärkt anstatt gebremst hatte.

Mit vielen Emojis: Neue Version soll sich „wie ein Freund“ verhalten

Diese Maßnahmen scheinen Sam Altman bereits zu reichen, um die Fesseln von ChatGPT zu lösen. In ein paar Wochen soll eine neue Version kommen, die auf Wunsch „sehr menschlich reagieren“ kann. Indem sie viele Emojis verwendet oder sich „wie ein Freund verhält“.

Das heißt: Anstatt nüchtern Informationen zu liefern, soll ChatGPT künftig als kumpelhafter Gesprächspartner dienen. So wie es etwa die umstrittenen Bots von Character-AI tun. Natürlich nur, wenn Nutzer:innen das wollen, und nicht um die Verweildauer zu maximieren, betonte Altman auf X…

„Erotika für verifizierte Erwachsene“

Im Dezember soll dann ein noch größerer Schritt folgen. Im Rahmen des Grundsatzes „Erwachsene Nutzer wie Erwachsene behandeln”, wird OpenAI laut Sam Altman noch mehr zulassen. Zum Beispiel „Erotika für verifizierte Erwachsene“.

Ende des Jahres sollen nämlich Altersprüfungen vollständiger eingeführt werden. Im September 2025 gab OpenAI bekannt, an einem System zu Erkennung des Alters von User:innen zu arbeiten. Sobald es erkennt, dass jemand unter 18 Jahren ist, wird diese Person an eine ChatGPT-Version mit altersgerechten Richtlinien weitergeleitet. Dazu zählt auch das Blockieren von sexuell expliziten Inhalten. Mit dem Funktionieren dieser Alterserkennung wird die Einführung der „Erotika“ stehen oder fallen.

