ChatGPT wird zum digitalen Lebenscoach – aber kann eine KI wirklich bei Depressionen helfen?

In psychischen Krisensituationen wenden sich immer mehr Menschen an ChatGPT. Denn während es oft Monate dauert, professionelle Hilfe zu erhalten, ist der KI-Chatbot rund um die Uhr verfügbar. Nur ist ein Chatbot kein Ersatz für einen echten Therapeuten. Zumal es immer wieder Fälle gab, bei denen ChatGPT etwa in den eigenen Wahnvorstellungen bestätigt hat. Wie The Verge berichtet, arbeitet OpenAI, das Unternehmen hinter dem Chatbot, deshalb jetzt mit Expert:innen an zusätzlichen Schutzmechanismen, um die psychische Gesundheit der Nutzer:innen künftig besser zu unterstützen.

ChatGPT kann psychische Krisen verstärken

Trotz großer Fortschritte liefert ChatGPT noch längst keine perfekten Antworten. Stattdessen gehören Fehlinformationen und sogenannte Halluzinationen weiterhin zum Alltag. Für psychisch labile Personen kann das besonders riskant sein: Viele interpretieren die Aussagen des Bots als Bestätigung für ihre eigenen Wahnvorstellungen – und werden so in ihrer verzerrten Wahrnehmung noch bestärkt. Die KI frage nicht, was langfristig gut für die mentale Gesundheit der Nutzer:innen sei, sagt Dr. Nina Vasan, Psychiaterin an der Stanford University. Ihrer Einschätzung nach sind Systeme wie ChatGPT so konzipiert, dass sie Menschen möglichst lange an sich binden – selbst wenn das potenziell schädlich ist.

„Uns ist bewusst, dass sich KI für besonders verletzliche Menschen in emotionalen Ausnahmesituationen empathischer und persönlicher anfühlen kann als frühere Technologien“, erklärte OpenAI, nachdem sich Berichte über mögliche negative Auswirkungen auf Menschen mit psychischen Erkrankungen gehäuft haben.

Im April musste das Unternehmen sogar ein Update zurücknehmen, durch das ChatGPT dazu neigte, zu starken Zuspruch zu äußern – auch in potenziell gefährlichen Situationen. Damals hieß es, die schmeichelhafte Art des Chatbots könne belastend wirken. Zudem räumte OpenAI ein, dass das Modell GPT-4o in manchen Fällen nicht ausreichend in der Lage war, Anzeichen von Wahnvorstellungen oder emotionaler Abhängigkeit zu erkennen.

Sind die neuesten Anpassungen ausreichend?

Daran soll sich möglichst bald etwas ändern. OpenAI hat inzwischen unter anderem Pausenhinweise integriert. Wer längere Zeit mit dem Chatbot interagiert, bekommt künftig eine Nachricht angezeigt: „Du chattest schon eine Weile – ist das ein guter Zeitpunkt für eine Pause?“ Nutzer:innen können dann entscheiden, ob sie das Gespräch fortsetzen oder beenden möchten. Laut OpenAI wird aktuell noch daran gearbeitet, wie oft und in welchen Situationen diese Hinweise eingeblendet werden sollen. Andere Plattformen wie zum Beispiel Youtube setzen schon seit Jahren auf ähnliche Funktionen.

Eine weitere Neuerung, die zeitnah folgen soll, betrifft die Reaktionen von ChatGPT in sensiblen oder persönlichen Situationen: Der Chatbot soll künftig zurückhaltender antworten, wenn es um wichtige Entscheidungen geht. Fragen Nutzer:innen beispielsweise, ob sie ihre Beziehung beenden sollen, wird ChatGPT dann nicht mehr direkt antworten, sondern verschiedene Optionen aufzeigen. Für viele Nutzer:innen könnte genau das entscheidend sein, denn vor allem junge Erwachsene in ihren 20ern und 30ern verwenden den Chatbot längst als eine Art digitalen Lebenscoach.

Es braucht dringend bessere Schutzmaßnahmen

„Sie treffen keine wichtigen Lebensentscheidungen mehr, ohne ChatGPT vorher um Rat zu fragen, was sie tun sollen. Das Tool hat den vollen Kontext über jede Person in ihrem Leben und worüber sie gesprochen haben“, so OpenAI-CEO Sam Altman im Mai auf einem Event. Mit dieser Relevanz geht für den KI-Entwickler aber auch eine gewaltige Verantwortung einher. Um Menschen in psychischen Krisensituationen besser zu schützen und ihnen die benötigte Hilfe zu bieten, wird es nicht ausreichen, Pausenhinweise einzublenden. Stattdessen muss ChatGPT besser darin werden, psychische Krisensituationen zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren – und das schnellstmöglich.