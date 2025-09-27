ChatGPT zum Anfassen: OpenAI entwickelt Hardware mit Jony Ive

Zwei einflussreiche Tech-Köpfe, eine Vision: Jony Ive (links) und Sam Altman philosophieren im Werbevideo über neue Geräte fürs KI-Zeitalter. (Screenshot: sama/X/t3n)

Das für seine KI-Sprachmodelle bekannte US-Unternehmen OpenAI arbeitet an einer Familie von Hardware-Geräten. Wie The Information berichtet, sollen darunter ein smarter Lautsprecher ohne Display, eine Brille und ein tragbarer, ansteckbarer Pin sein. Damit wagt sich das Softwarehaus auf ein völlig neues Terrain vor.

Die Entwicklung dieser Geräte findet nicht allein statt. An der Spitze der Bemühungen steht Jony Ive, der langjährige und stilprägende Chefdesigner von Apple aus dem kalifornischen Cupertino.

OpenAI übernimmt Ives Startup und wirbt bei Apple ab

Die Zusammenarbeit geht weit über eine reine Kooperation hinaus. Berichten zufolge hat OpenAI bereits im Mai 2024 das von Jony Ive gegründete Startup io Products für 6,4 Milliarden US-Dollar übernommen. Zudem habe OpenAI gezielt mehr als zwei Dutzend ehemalige Mitarbeiter:innen von Apple abgeworben.

Darunter befinden sich laut dem Bericht Hardware-Ingenieur:innen und Designer:innen aus zentralen Abteilungen wie der iPhone- und Apple-Watch-Entwicklung. Diese Personalien untermauern die Ernsthaftigkeit des Vorhabens, Produkte zu schaffen, die auf einem ähnlichen Niveau von Design und Integration angesiedelt sein könnten wie jene von Apple.

Produktion durch Apples wichtigste Partner

Für die Fertigung der geplanten Gerätefamilie scheint OpenAI ebenfalls den Spuren von Apple zu folgen. Es soll bereits ein Vertrag mit Luxshare geschlossen worden sein, einem der größten und wichtigsten Auftragsfertiger für iPhones und Airpods aus China.

Zusätzlich führe OpenAI Gespräche mit Goertek, einem chinesischen Spezialisten für Audio-Hardware, der für Apple unter anderem HomePods und Teile der Apple Watch produziert. Dieser Schritt sichert OpenAI nicht nur Zugang zu erprobten und skalierbaren Produktionskapazitäten, sondern auch zu tiefgreifendem Wissen in der Herstellung von hochwertiger Konsumentenelektronik.

Das Ziel: Ein KI-natives Ökosystem

Hinter den Plänen steht eine ambitionierte Vision. Sam Altman, Chef von OpenAI, soll intern das Ziel ausgegeben haben, 100 Millionen dieser neuen KI-Geräte zu verkaufen – und das schneller als jedes andere Unternehmen zuvor. Zum Vergleich: Apple benötigte rund vier Jahre, um die Marke von 100 Millionen verkauften iPhones zu erreichen.

Das strategische Ziel ist die Schaffung eines „KI-nativen“ Ökosystems. Die Geräte sollen kontextbewusst über Kameras und Mikrofone ihre Umgebung wahrnehmen und so eine direktere und intuitivere Interaktion mit KI-Modellen ermöglichen, als es über ein Smartphone als Mittler möglich ist. Diese Entwicklung ist der nächste logische Schritt nach ersten Berichten über eine Zusammenarbeit von Altman und Ive im vergangenen Jahr.

Ein ambitionierter, aber steiniger Weg

OpenAI betritt damit ein Feld, auf dem sich andere Pioniere wie Humane mit seinem Ai Pin oder das Startup Rabbit mit dem R1 jüngst schwertaten. Die Idee, das Smartphone durch spezialisierte KI-Hardware abzulösen, fand bisher in der Praxis nur wenig Anklang und stieß auf technische wie konzeptionelle Hürden.

Der Ansatz von OpenAI erscheint jedoch fundamentaler. Mit der Kontrolle über das KI-Modell, das Design und durch die Nutzung der weltbesten Lieferketten für Elektronik könnte das Unternehmen die Chance haben, frühere Fehler zu vermeiden. Offen bleibt, ob die Nutzer:innen bereit sind, für eine direktere KI-Interaktion ein weiteres Gerät bei sich zu tragen. Erste Produkte könnten laut Winfuture Ende 2026 oder Anfang 2027 auf den Markt kommen.