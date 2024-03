„Cheffing“ als neuer Arbeitstrend: Was steckt hinter dem Begriff?

Der Begriff „Cheffing“ bedeutet, dass Mitarbeiter:innen auf ihre Führungskraft Einfluss nehmen. Das passiert meist sehr subtil, sodass die Vorgesetzten es gar nicht bemerken. So finden Mitarbeiter:innen genau heraus, was die Führungskraft beschäftigt, geben unterschwellige Tipps bei der Entscheidungsfindung und übernehmen sogar teilweise ihre Aufgaben, um ein besseres Ergebnis für die Firma zu erzielen.

Ziel des neuen Arbeitswelttrends ist es, falsche Entscheidungen der Chefetage zu korrigieren, das Arbeitsklima zu verbessern und zu einer besseren Lage für das Unternehmen beizutragen. Der eigene Vorteil der Mitarbeitenden liegt dabei nicht im Fokus. Alle sollen von den Verbesserungen profitieren.

Ein Beispiel: In einem Unternehmen betreibt eine Führungskraft extremes Mikromanagement, das nicht nur Zeit, sondern auch Nerven der Mitarbeiter:innen kostet. Um das zu beheben, bieten zwei Mitarbeiter:innen freundlich an, die Kontrollaufgaben zu übernehmen – unter dem Vorwand, die Führungskraft dadurch in ihren Aufgaben zu entlasten.

Der Vorschlag kommt gut an, da die zwei Mitarbeiter:innen bereits seit einer Weile sinnvolle Vorschläge machen und die Führungskraft regelmäßig für ihre Arbeit loben, statt sich über die Umstände zu beschweren. Durch die neue Arbeitsaufteilung profitieren alle Mitarbeiter:innen von mehr Freiheiten und die Führungskraft hat weniger Aufwand und Stress.

Wann lohnt sich „Cheffing“?

Das „Cheffing“ lohnt sich vorwiegend dann, wenn Führungskräfte wiederholt schlechte Entscheidungen für das Unternehmen treffen. Durch kollegiales Zureden und einfühlsamen Rat können bessere Entscheidung als Idee im Kopf der Führungskraft aufkeimen. Vor allem dann, wenn die Führungskraft nur wenig Erfahrung in bestimmten Bereichen mit sich bringt und eigentlich auf die Expertise der Mitarbeiter:innen angewiesen wäre.

„Cheffing“ hilft auch, wenn es wenig Kommunikation im Unternehmen gibt. Durch die subtile Beeinflussung schaffen Mitarbeiter:innen eine gewisse Nähe zur Führungskraft. Dadurch werden Entscheidungen und künftige Pläne für das Unternehmen offener kommuniziert und vielleicht sogar zur Debatte gestellt.

Warum kann „Cheffing“ auch riskant sein?

Auch wenn sich „Cheffing“ in manchen Situationen lohnt, bleibt es Manipulation. Fliegt auf, dass ihr die Führungskraft beeinflusst habt, kann das schwere Konsequenzen nach sich ziehen.

Aber nicht nur die Führungsetage könnte sich gegen euch stellen. Bekommen andere Mitarbeiter:innen davon Wind, dass ihr im Hintergrund die Fäden zieht, könnte das für ebenso viel Unmut sorgen.

Zu guter Letzt solltet ihr euch beim „Cheffing“ sehr sicher sein, dass euer Weg der richtige ist. Geht der Plan nach hinten los und sorgt für Verluste und Schäden im Unternehmen, könntet ihr dadurch womöglich auch euren Posten verlieren.

