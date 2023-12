Robo-Chefkoch: In diesem Restaurant erledigen Roboter und eine KI (fast) alles

In einem Restaurant in Pasadena übernehmen Roboter das Kochen. (Bild: Midjourney / t3n)

Mehrere Roboter und eine künstliche Intelligenz sollen ausreichen, um ein Fast-Food-Restaurant zu betreiben. Das will Miso Robotics, ein Unternehmen zur Automatisierung von Restaurants, im kalifornischen Pasadena beweisen.

Noch in diesem Jahr soll das vollautomatisierte Restaurant an den Start gehen. Ein Hamburger- und ein Pommes-Roboter sollen für die Verpflegung sorgen, während eine KI alle notwendigen Berechnungen anstellt, um den Laden am Laufen zu halten.

„Soweit wir wissen, ist das das weltweit erste Restaurant, in dem neben dem Bestellprozess auch jeder einzelne Zubereitungsschritt vollautomatisiert ist“, erklärte John Miller, Vorstandsmitglied des dahinterstehenden Unternehmens Miso Robotics, gegenüber ABC7.

Auch ein Roboterrestaurant braucht Menschen

Nichtsdestotrotz werden auch Menschen in dem Restaurant arbeiten: „Da werden weiterhin Leute sein, die das Essen einpacken“, so Alana Abbitt, Vice President of Product Development bei Miso Robotics, zu dem Fernsehsender. „Wir wollen, dass jemand das Essen zusammenstellt, verpackt und nach außen das freundliche Gesicht ist.“

Auch wenn der Automatisierungsgrad im Restaurant in Pasadena schon recht hoch zu sein scheint, ist es keineswegs das einzige Etablissement, in dem Menschen von Robotern verpflegt werden.

Bei den olympischen Winterspielen 2022 in Peking haben ebenfalls Roboter das Essen zubereitet und es mithilfe von Drohnen zu den Sitzplätzen der Gäst:innen gebracht. Auch in den Hotels haben Roboter für Ordnung gesorgt – nicht zuletzt, um Ansteckungen mit dem Coronavirus zu minimieren.

Ebenfalls in den USA, in Las Vegas, können Besucher:innen im Tipsy Robot von Robotern gemixte Drinks genießen. Doch auch hier geht es nicht ohne Menschen: Sie passen vor allem auf, dass die Roboter keine Gläser umstoßen oder nicht genug Getränk ausschenken.

Diese Entwicklung gefällt jedoch nicht allen; deshalb haben Gewerkschaften schon mit Streiks gedroht, sollten Unternehmen keine Klauseln zur Arbeit mit KI zulassen.

