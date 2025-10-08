Anzeige
MIT Technology Review News
Chemie-Nobelpreis 2025: Diese bahnbrechenden Materialien holen Wasser aus Wüstenluft

Der Nobelpreis für Chemie geht an drei Forscher aus Japan, Australien und den USA für die Entwicklung von metallorganischen Gerüstverbindungen. Wir erklären, was diese Materialklasse alles kann.

Von Andrea Hoferichter
2 Min.
Die Nobelpreisträger Chemie 2025: Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar Yaghi (Grafik: Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach)

Den Nobelpreis für Chemie 2025 erhalten der Japaner Susumu Kitagawa, Richard Robson aus Australien und der US-Forscher Omar Yaghi. Die Forscher werden für die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen ausgezeichnet – oder kurz MOFs (Metal-Organic Frameworks).

Die Struktur einer metallorganischen Verbindung erinnert an das Skelett eines mehrstöckigen Gebäudes: ein dreidimensionales Grundgerüst aus langen Kohlenstoffketten, die über „Metallknoten“ miteinander verbunden sind. Dazwischen ist viel leerer Raum, der bis zu 90 Prozent des Volumens einnehmen kann. In den Hohlräumen lassen sich sehr zielgenau bestimmte Moleküle einlagern. Welche darin hängen bleiben, bestimmt eine maßgeschneiderte Molekülarchitektur.

Die Palette möglicher Anwendungen ist bunt. MOFs können unter anderem dazu genutzt werden, Wasser aus Wüstenluft zu gewinnen oder Kohlendioxid aus der Luft abzuscheiden. Mit ihrer Hilfe lassen sich Gase wie Methan oder Wasserstoff speichern und Schadstoffe wie Arzneimittelrückstände oder PFAS aus Wasser entfernen. Die Verbindungen können außerdem helfen, chemische Reaktionen zu katalysieren und als Medikamente im Körper langsam freizusetzen.

Ein Prototyp wie Diamant

Die Materialklasse ist über 30 Jahre alt. Die erste metallorganische Gerüstverbindung stellte Richard Robson 1989 her. Er kombinierte positiv geladene Kupferionen mit einem Kohlenwasserstoff-Molekül, dessen vier partiell negativ geladenen „Arme“ auf die Kupferionen anziehend wirkten. Es entstand ein Material mit einer Struktur wie Diamant, allerdings eben mit zahlreichen Hohlräumen. Das Ergebnis war spektakulär, zerfiel aber schnell wieder.

Susumu Kitagawa und Omar Yaghi gelang es anschließend, stabile metallorganische Gerüstverbindungen herzustellen. Und sie lieferten erste Hinweise darauf, wofür die neue Materialklasse taugen könnte.

Yaghi setzte 1999 mit „MOF-5“ den Meilenstein bezüglich Stabilität. MOF-5 gilt heute als Klassiker unter den metallorganischen Gerüstverbindungen. Sie kann auf 300 Grad Celsius erhitzt werden, ohne zu zerfallen. Und Kitagawa zeigte, dass MOFs als Gasspeicher taugen – und dass sie mehr können als etwa Zeolithe.

Zeolithe sind ebenfalls hochporöse Verbindungen, allerdings auf Siliziumdioxid-Basis. Sie dienen schon lange als Gas- oder Schadstofffilter, etwa bei der Abwasserreinigung. Doch Zeolithe sind starr und fest. MOFs hingegen können auch flexible molekulare Bausteine enthalten und so biegsam gestaltet werden. Auch ihre Chemie bietet mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel können bewegliche molekulare Lichtschalter eingebaut werden. Beim Einstrahlen bestimmter Wellenlängen ändert sich dann die Struktur der Moleküle. So ließen sich beispielsweise winzige Pumpen oder andere Bauteile für Nanomaschinen herstellen.

„Metall-organische Gerüstverbindungen haben ein enormes Potenzial und eröffnen bisher ungeahnte Möglichkeiten für maßgeschneiderte Materialien mit neuen Funktionen“, sagte Heiner Linke, Vorsitzender des Nobelkomitees für Chemie, in der Laudatio. Der Sprung in große industrielle Anwendungen steht allerdings noch aus.

