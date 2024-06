Chicken McNuggets für 275 Dollar: McDonald’s KI-System steckt voller Fehler

Wer in Zukunft bei einem Drive-In-Schalter von McDonald’s sein Essen bestellt, wird dabei nicht mehr mit einem Menschen kommunizieren, sondern mit einer künstlichen Intelligenz. Das zumindest ist der Plan der Verantwortlichen, dessen Verwirklichung aber wohl noch etwas dauern könnte.

Anzeige Anzeige

In den vergangenen zwei Jahren hat McDonald’s den Einsatz der KI an über 100 Standorten getestet und die Probephase kürzlich in einer internen Mittelung für beendet erklärt. Doch was in der Mitteilung laut der Fachpublikation Restaurant Business und CNBC noch als Erfolg interpretiert werden konnte, dürfte in Wahrheit ein ziemliches Fiasko gewesen sein.

Die KI ist hungrig und in Geschmacksfragen aufgeschlossen

In den sozialen Netzwerken kursieren diverse Videos, in denen Kund:innen zeigen, wie absurd die Bestellungen teilweise endeten. Was allen gemeinsam ist: der begründete Verdacht, dass die KI überaus hungrig und in Geschmacksfragen durchaus experimentierfreudig ist.

Anzeige Anzeige

Eine Kundin postete auf Tiktok ein Video, in dem sie betont, einfach nur ein Eis haben zu wollen. Danach zeigt sie das Ergebnis ihrer eigentlich doch überschaubaren Bestellung. Darunter befindet sich zwar das bestellte Eis – dazu orderte die KI aber ein weiteres Eis mit Topping sowie dreimal Butter und vier Tütchen Ketchup.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TikTok auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TikTok, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie sehr ein Bestellvorgang ausufern kann, zeigt ein weiteres Video, in dem sich zwei Frauen vor Lachen kaum noch einkriegen und nur noch „Stopp“ rufen können. Was die beiden so erheitert, ist die ziemlich beachtliche Bestellung von unter anderem 26 Chicken-McNuggets-Meals für 275 US-Dollar.



Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TikTok auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TikTok, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Die Probleme sollen sprachlicher Natur sein

In anderen Videos behaupten weitere Kund:innen, die KI habe ihnen Speck zu ihrem Eis dazubestellt oder neun statt einem Eistee. Letzteres Problem erklärte sich die Tiktok-Userin damit, dass die KI ihre Bestellung mit an anderen Schaltern getätigten vermischt und alles durcheinandergebracht hätte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TikTok auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TikTok, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Was genau der KI solche Schwierigkeiten bereitet, will CNBC von zwei anonymen Quellen erfahren haben. Demnach hat die KI vor allem damit Probleme, unterschiedliche Dialekte und Akzente zu verstehen.

Anzeige Anzeige

In dieser Hinsicht kann man verstehen, was McDonald’s wirklich meint, wenn das Unternehmen an CNBC Folgendes schreibt: „Wir sehen enorme Chancen in der Weiterentwicklung unserer Restauranttechnologie.“

Mehr zu diesem Thema