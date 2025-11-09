„Nanosekunden hinter Amerika“: Huang erklärt, wie China im KI-Spiel aufholt

Jensen Huang sieht China knapp hinter den USA im KI-Rennen. Doch das muss nicht so bleiben. (Bild: Shutterstock/El editorial)

Nicht nur Unternehmen wie OpenAI, Google, Nvidia und Meta konkurrieren im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Spätestens seit dem Hype um Deepseek zeigt sich, dass auch außerhalb der USA große Player im KI-Rennen auftreten können. Und laut Nvidia-CEO ist es auch eben China, das nur knapp davon entfernt ist, das KI-Rennen für sich zu entscheiden.

Was meint der Nvidia-Chef mit seiner Aussage?

Diese Aussage soll Huang im Rahmen des Future of AI Summit gegenüber der Financial Times getätigt haben. Demnach hat der Nvidia-CEO gesagt: „China wird das KI-Rennen gewinnen.“ Nachdem die Financial Times das Zitat in einem Bericht veröffentlicht hatte, veröffentlichte Nvidia kurz darauf ein weiteres Statement von Huang, das die Aussage etwas abmildert. Darin heißt es: „Wie ich schon lange gesagt habe, ist China im Hinblick auf KI nur Nanosekunden hinter Amerika. Es ist wichtig, dass Amerika dieses Rennen gewinnt, indem sie voranpreschen und Entwickler weltweit für sich gewinnen“.

Dass der Nvidia-CEO vor China als KI-Player warnt, ist dabei nicht neu. Schon Ende September 2025 sagte er im Bg2-Podcast: „Wir sind in einer kompetitiven Beziehung mit China. Wir sollten uns im Klaren sein, dass China verständlicherweise möchte, dass seine eigenen Unternehmen Erfolg haben. […] Wir haben es mit einem formidablen, innovativen, hungrigen, beweglichen und unregulierten Mitstreiter zu tun.“

Huang hält die Pläne der US-Regierung, die Verkäufe von Nvidia auf dem chinesischen Markt einzuschränken (via Heise) und so die Versorgung mit guten KI-Chips zu kappen, für die falsche Richtung. Wenn chinesische KI-Unternehmen und Entwickler:innen den Zugriff auf Nvidias Chips verlieren, würde das laut Huang nur eigene Forschungen und Innovationen anregen. Durch diesen Fortschritt im Bereich der KI könnte China schließlich das Rennen gewinnen.

China selbst hatte schon im September 2025 den größten Unternehmen des Landes verboten, Chips von Nvidia zu kaufen. Laut Huang reduzierte sich dadurch der Marktanteil im Land auf nahezu null Prozent. Was als Hebel für den anhaltenden Handelsstreit mit den USA gesehen werden kann, könnte auch ein Schritt sein, um die eigene Infrastruktur und KI-Chipherstellung langfristig zu stärken.

Zudem sieht Huang auch in den Regulierungen auf amerikanischem Boden ein Problem. Jeder Bundesstaat kann eigene Gesetze für KI-Unternehmen aufstellen. Das könnte für Nvidia schließlich in „50 neuen Regulierungen“ resultieren und so etwa den Bau von neuen Rechenzentren und deren Energieversorgern erschweren. Da es diesbezüglich weniger Gesetze in China gibt und das Land unter anderem auf dem Gebiet der Fusionsenergie Spitzenreiter vieler wichtiger Schlüsselindustrien ist, haben sie sich ebenfalls einen Vorsprung erarbeitet.

