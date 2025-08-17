Fake it till you make it: Chinas arbeitslose Jugend zahlt für den Schein eines Jobs

Geht es nach offiziellen Angaben der Regierung, sind in China derzeit 14,5 Prozent der 16- bis 24-Jährigen ohne Job. Die tatsächlichen Zahlen dürften aber deutlich darüber liegen. Im Sommer 2023 hatte ein chinesischer Uniprofessor erklärt, er gehe davon aus, dass die Jugendarbeitslosigkeit eher bei knapp unter 50 Prozent liege.

Arbeitslose Jugendliche flüchten in Fake-Büros

Wie die BBC berichtet, reagieren die betroffenen jungen Menschen ganz unterschiedlich auf die Situation. Während einige nicht mehr aus ihren Zimmern kommen, wo sie sich dem Social-Media-Konsum hingeben und sich von bestelltem Essen ernähren, mieten sich andere in eigens eingerichteten Fake-Büros ein.

Entsprechende Anbieter sollen gerade wie Pilze aus dem Boden schießen und tragen Namen wie Pretend To Work Company. Dort zahlen die jungen Arbeitslosen umgerechnet zwischen drei und fünf Euro am Tag und können dort die Computer und das Internet nutzen. In manchen dieser „Firmen“ gibt es sogar gratis Getränke und Snacks.

Geregelter Tag, Jobsuche und Gesellschaft

Die Fake-Büros erfüllen derweil verschiedene Bedürfnisse. Zum einen bieten sie den jungen Leuten die Möglichkeit, trotz der Arbeitslosigkeit einen geregelten Tag zu haben und weniger einsam zu sein. Manche der von der BBC Befragten widmen sich dort etwa der Jobsuche, der Verbesserung ihrer Skills, kleineren Nebenjobs oder arbeiten an der Gründung von Startups.

„Vortäuschen zu arbeiten, ist als Phänomen mittlerweile weitverbreitet“, erklärt China-Kenner Christian Yao von der Victoria University of Wellington. Der wirtschaftliche Wandel und die Diskrepanz zwischen Bildung und Arbeitsmarkt mache solche Orte für junge Leute notwendig, an denen sie über ihre nächsten Schritte nachdenken könnten. Die Fake-Büros seien eine von mehreren Übergangslösungen.

Universitäten verlangen Nachweise für Diplome

Yao deutet dabei ein weiteres Problem an, das vor allem Universitätsabsolvent:innen in die Fake-Büros treibt. Denn an einigen Universitäten gilt die Regel, dass Absolvent:innen innerhalb eines Jahres nach ihrem Abschluss einen Arbeitsvertrag oder einen Praktikumsnachweis vorlegen müssen.

Anderenfalls erhalten sie kein Diplom. In diesen Fällen werden die bezahlten Büroplätze auch schon mal zur Kulisse für ein Foto, das den Praktikumsplatz belegen soll.

Büroplatz soll Gefühl geben, nicht nutzlos zu sein

Der Besitzer der oben erwähnten Pretend To Work Company, der seinen Namen nicht genannt haben will, erklärte gegenüber der BBC, dass er keine Arbeitsplätze vermiete, „sondern Würde, das Gefühl, kein nutzloser Mensch zu sein“.

Ob sein Business sich trage, spiele für ihn eine untergeordnete Rolle. Er sehe das Ganze vielmehr als ein soziales Experiment. Und dieses Experiment löse sein Versprechen ein, wenn es gelinge, die Fake-Arbeitsplätze zu einem Sprungbrett für einen echten Job zu machen.