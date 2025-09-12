Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Chinesisches KI-Tool erweckt Avatare zum Leben – und setzt Influencer unter Druck

Virtuelle Influencer könnten bald die Bildschirme erobern: Kling AI Avatar lässt Avatare lebendig werden – mit realistischen Gesten, Stimmen und Emotionen. Doch mit steigender Realitätsnähe nehmen auch Risiken und Konkurrenzdruck zu.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Chinesisches KI-Tool erweckt Avatare zum Leben – und setzt Influencer unter Druck

Mit Kling AI Avatar lassen sich fotorealistische digitale Avatare für verschiedene Rollen erstellen - von Content Creators bis zu sprechenden Tieren. (quelle © Kling AI via Canva)

Könnte dieses Tool eine neue Ära der Content-Erstellung einläuten? Kling AI ist ein Text-to-Video-Modell des chinesischen Technologiekonzerns Kuaishou Technology, das seit einigen Monaten global für Aufsehen sorgt – auch aufgrund einer auf User des Tools ausgerichteten Cyber-Attacke. Mit Kling AI lassen sich hochrealistische Videos aus einfachen Text-Prompts generieren, und jetzt sorgt ein neues Feature für eine noch breitere Anwendungsspanne: Kling AI Avatar erweckt Avatare per Bild- und Audio-Upload zum Leben. Die gewünschten Emotionen und Gesichtsausdrücke können via Texteingabe festgelegt werden.

Anzeige
Anzeige

Zunächst bleibt der Zugriff auf Kling AI Avatar limitiert; Interessierte können jetzt per Kommentar und Repost frühen Zugang zu dem Tool erhalten. Wie im Video zu sehen ist, lassen sich nach dem Motto „Any Role, Any Voice“ verschiedenste Avatare erstellen, darunter Content Creator, Sängerin, DJ, selbst sprechende Tiere. Mit 48 Frames pro Sekunde und einer Auflösung von 1080p überzeugen die Videos mit hoher Qualität – und können es allemal mit Konkurrenzprodukten wie Midjourneys V1 oder OpenAIs Sora aufnehmen.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Anzeige
Anzeige

Chancen bei der Content-Erstellung, Risiken für User und Creator

Mit Kling AI Avatar lassen sich lebensechte Visuals erstellen. Zwar sind die Videos derzeit noch von realen Aufnahmen unterscheidbar, doch das Potenzial für weitere Optimierungen ist groß. Damit liefert das Tool neue Möglichkeiten in verschiedensten Bereichen, etwa in der Werbung, im Film oder bei der Content-Kreation.

Mit wachsender Realitätsnähe der KI-Avatare steigt jedoch auch das Risiko für irreführende Inhalte. Besonders problematisch wird es, wenn echte Menschen als Videogrundlage dienen und potenziell gegen ihren Willen in KI-generierte Videoumgebungen eingebunden werden. Auch Googles kürzlich vorgestelltes Tool Nano Banana birgt dieses Risiko. Zwar lassen sich mit Nano Banana konsistent Bilder bearbeiten, ohne dass sich aufgrund veränderter Gesichtszüge der Uncanny-Valley-Effekt einstellt, doch im Gegenzug nimmt die Gefahr täuschender Inhalte zu.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Sollten KI-Avatare, wie sie sich mit Kling AI Avatar unkompliziert erstellen lassen, noch weiter in den Mainstream vorrücken, dürften vor allem Influencer die Auswirkungen deutlich zu spüren bekommen. Denn KI-Avatare könnten Marken dazu verleiten, auch oder sogar ausschließlich virtuelle Gesichter für Kampagnen einzusetzen. Das erzeugt Konkurrenzdruck, da Inhalte mit Avataren rund um die Uhr produziert werden können. Schon Anfang 2024 experimentierte TikTok mit KI-Influencern im Advertising, und AI Influencerin Emily Pellegrini sorgte im selben Jahr für Aufsehen, da viele User sie für eine echte Person hielten. Mit Goku hat TikTok jüngst ein KI-gestütztes Modell entwickelt, das die Erschaffung digitaler Gesichter noch einfacher macht und sogar eine vollständige Automatisierung des Contents ermöglicht.

Steht also eine neue Ära der Content-Kreation bevor? Das wird sich im Laufe der kommenden Monate und Jahre zeigen. Creator sind in jedem Fall gut beraten, sich eine treue Community aufzubauen und auf hochwertigen, authentischen Content zu setzen, um aus der Masse von Content Creatorn und Influencern – ob KI-generiert oder nicht – hervorzustechen.

Anzeige
Anzeige

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht. 

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Influencer-Marketing Künstliche Intelligenz
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren