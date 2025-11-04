Christmas-Season 2025: So landen deine Produkte auf dem Gabentisch

Die Feiertage zum Jahresende sind für viele Händler:innen die spannendste Phase des Jahres – und sie beginnt früher, als man denkt. Schon im Herbst steigt die Nachfrage in fast allen Kategorien: Von Elektronik über Fashion bis hin zu Spielzeug und Dekoartikeln verzeichnen viele Produkte deutlich mehr Suchanfragen. Jetzt kommt es darauf an, sichtbar zu sein und Kaufentscheidungen gezielt zu beeinflussen.

Sichtbarkeit, Timing und Service entscheiden darüber, welche Produkte unterm Weihnachtsbaum landen.

1. Bindung zu Kund:innen stärken

In der Hektik der Besorgungen zu den Festtagen freuen sich Kund:innen über eine persönliche Note von Händler:innen, zum Beispiel durch Gutscheine oder kleine Grußkarten im Paket. Das sorgt für Sympathie und erhöht die Chancen, dass Käufer:innen auch nach den Feiertagen wiederholt bei denselben Händler:innen einkaufen.

Mit gezielten Rabattaktionen können eBay-Angebote an Sichtbarkeit gewinnen und Verkäufe angekurbelt werden. Auf Marktplätzen wie eBay lassen sich solche Aktionen direkt mit den eBay-eigenen Tools erstellen: Händler:innen können eigene Gutscheincodes kreieren, diese ihren Paketen beilegen oder über ihre Social-Kanäle teilen, um ihre Stammkund:innen gezielt anzusprechen.

Jetzt mehr Tipps zu Marketing-Tools auf eBay holen.

„Kombinieren Sie eigene Gutscheine mit Anzeigen für Ihren eBay-Shop, um Ihre Angebote prominent zu platzieren. So erhöhen Sie die Klickrate und können den Verkaufserfolg maximieren.“ – Peter, Account Manager Parts & Accessories bei eBay Deutschland

2. Sichtbarkeit gezielt steigern

Gerade in der Peak-Season sollten Sortimente von Händler:innen präsent und sichtbar sein. Außerdem ist die Reichweite entscheidend. Anzeigenkampagnen können helfen, Produkte im entscheidenden Moment sichtbar zu machen – etwa auf Marktplätzen wie eBay, wo täglich Millionen aktive Käufer:innen nach Geschenken suchen. Wer seine Angebote optimiert, ansprechende Bilder nutzt und saisonale Keywords integriert, wird häufiger gefunden und kann von der steigenden Nachfrage profitieren.

Bei eBay stehen Händler:innen verschiedene Advertising-Formate zur Verfügung – von Premium-Anzeigen mit Keyword-Targeting über Werbe-Formate für den eigenen eBay Shop bis hin zu externen Platzierungen auf Partnerplattformen. So können Angebote gezielt hervorgehoben und in den relevantesten Suchergebnissen platziert werden.

Jetzt mehr erfahren über Anzeigen und das Verkäuferportal.

„In der Peak-Season sind Sichtbarkeit und attraktive Preisangebote entscheidend. Nutzen Sie Gutscheinaktionen oder Multi-Rabatte, um Kunden anzulocken – und steigern Sie die Reichweite dieser Aktionen durch Anzeigen-Werbung und Newsletter.“ – Tomke, Account Manager Fashion bei eBay Deutschland

3. Versandprozesse optimieren

Nichts trübt die Weihnachtsstimmung so sehr wie verspätete Lieferungen. Käufer:innen verlassen sich darauf, dass ihre Bestellungen rechtzeitig ankommen – und genau hier setzt eBay ein Zeichen: Zur Peak-Season unterstützt eBay Händler:innen mit dem Lieferhinweis „Rechtzeitig zu Weihnachten“.

Händler:innen sollten ihre Versandbedingungen aktuell halten und klare Lieferzeiten kommunizieren. Anhand der voreingestellten Versandzeiten und der Angaben von Versanddienstleistern zu Lieferfristen berechnet eBay automatisch das voraussichtliche Lieferdatum einer Bestellung. So sehen interessierte Kund:innen schon im Angebot und im Warenkorb, ob ihr Paket rechtzeitig unter dem Baum liegt.

Wer den Service eBay Fulfillment by Orange Connex nutzt, kann den Versand teilweise auslagern und sich auch bei hohem Bestellvolumen auf pünktliche Zustellung verlassen. Mehr Informationen dazu findest du hier.

„Für hohe Volumen zur Peak-Season ist Outsourcing des Versands ein wichtiger Entlastungsfaktor.“ – eBay Peak-Season Playbook 2025

Mit dem eBay Peak-Season Playbook 2025 kommen Händler:innen gut vorbereitet durch die Hochsaison! Jetzt das kostenlose eBay Peak-Season Playbook herunterladen – und mit der richtigen Mischung aus Sichtbarkeit, Service und smarter Planung einen erfolgreichen Jahresendspurt und einen guten Start in ein starkes Verkaufsjahr 2026 sicherstellen.