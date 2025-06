Chromebooks bekommen neue KI-Funktionen – ein Modell profitiert besonders

Wer auf der Suche nach einem neuen Chromebook ist, sollte einen Blick auf ein neues Modell von Lenovo werfen. Der Hersteller hat jetzt das Lenovo Chromebook Plus 14 angekündigt. Die Plus-Reihe zeichnet sich besonders durch die Integration von Google Gemini aus. Durch die KI bekommt ihr zahlreiche Funktionen geboten, die es auf anderen Chromebooks nicht gibt.

Was euch das Lenovo Chromebook 14 Plus bietet

Das ist auch beim neuen Lenovo-Modell der Fall. Denn neben einem Mediatek Kompanio Ultra-Prozessor, einem OLED-Display mit 14 Zoll und einer Akkulaufzeit von bis zu 17 Stunden bietet euch das Chromebook zwei exklusive KI-Funktionen. Den Anfang macht dabei die „intelligente Gruppierung“. Das bedeutet, dass ihr offene Tabs im Browser automatisch in logische Gruppen ordnen könnt. Sucht ihr etwa nach einem Reiseziel und parallel nach Wanderschuhen, würde Gemini die zugehörigen Tabs in zwei Gruppen sortieren, zwischen denen ihr nahtlos wechseln könnt.

Daneben hält Gemini Einzug in die Galerie-App des Lenovo Chromebook 14 Plus. Laut dem Hersteller lassen sich dadurch Bilder direkt in der Galerie mit KI bearbeiten. So ist es etwa möglich, Hintergründe mit nur einem Klick zu entfernen oder Sticker für eure Fotos erstellen zu lassen. Das Lenovo-Gerät soll noch in dieser Woche starten und 649 Euro kosten. Wer allerdings ein älteres Chromebook Plus besitzt, muss nicht zwangsläufig wechseln. Denn auch diese Modelle erhalten mehr KI. Diese KI-Features bekommen alle Chromebook-Plus-Modelle

Sämtliche neuen Funktionen werden dabei direkt in ChromeOS integriert. Eines davon ist „Lens“, die der Google Lens auf Smartphones ähnelt. Ihr könnt einfach lang auf die Launcher-Taste drücken, um das Screenshot-Menü aufzurufen. Kreist anschließend ein Objekt auf dem Bildschirm ein, über das ihr mehr erfahren wollt. Schon erhaltet ihr passende Suchergebnisse aus dem Netz. Dazu gesellt sich die Funktion „Schnelles Einfügen“. Darüber könnt ihr in Mails, Dokumenten und Präsentationen schnell KI-Bilder generieren. Sendet ihr etwa einen Geburtstagsgruß per Mail, wählt ihr „Schnelles Einfügen“ aus, beschreibt, wie der Geburtstagskuchen aussehen sollt und könnt ein KI-generiertes Bild der Nachricht hinzufügen.

Zwei weitere Neuerungen drehen sich rund um Texte auf eurem Chromebook Plus. Die Texterfassung ist in der Lage, Texte aus Bildern herauszuziehen. So könnt ihr die wichtigsten Daten von Quittungen und Rezepten von der KI auslesen lassen und müsst sie nicht selbst abschreiben. Die Funktion ist auch in der Lage, neue Termine zu erstellen, wenn sie in einem Bild erkannt werden.

Bei besonders langen Texten könnt ihr schon seit geraumer Zeit auf „Erstelle einen Überblick für mich“ klicken. Künftig wird die Funktion euch aber nicht nur eine Zusammenfassung des gesamten Textes liefern. Klickt ihr zusätzlich auf „Vereinfachen“ wandelt die KI komplizierte Texte in einfach verständliche Passagen um. So sollt ihr selbst komplexe Themen in Windeseile verstehen. Wann genau die Funktionen im Betriebssystem landen, ist nicht bekannt.

