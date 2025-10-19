Chromebooks als Windows-10-Alternative? Darum solltest du mit dem Kauf noch warten

Beinahe hätten Windows-Nutzer:innen in wenigen Tagen vor einem Problem gestanden. Am 14. Oktober hätte Microsoft schließlich den Support von Windows 10 nur noch gegen Geld verlängert – entweder via Einmalzahlung oder über ein benötigtes Cloud-Abo zur Dateisicherung. Weil Verbraucherschützer in der EU aber gegen das Vorhaben vorgingen, gibt es weitere Sicherheitsupdates nun ein weiteres Jahr lang gratis. Aber das löst das Problem nicht, sondern verschiebt es nur, wie auch Michaela Schröder, Geschäftsbereichsleiterin Verbraucherpolitik des Verbraucherzentrale Bundesverbands, in einem Statement erklärt.