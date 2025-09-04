Circle to Search: Googles KI lernt jetzt, fließend zu übersetzen

Google hat eine signifikante Verbesserung für seine noch junge Android-Funktion „Circle to Search“ angekündigt. Ein Update stattet das Werkzeug mit einer kontinuierlichen Echtzeit-Übersetzung aus, die auch beim Scrollen und sogar beim Wechsel zwischen Apps aktiv bleibt. Bislang musste der Übersetzungsvorgang bei jeder Bildschirmänderung neu angestoßen werden, was in der Praxis schnell umständlich wurde.

Diese Hürde beseitigt das Unternehmen nun. Die neue Funktion, die unter dem Menüpunkt „scroll and translate“ zu finden ist, sorgt für einen ununterbrochenen Übersetzungsfluss.

Unterbrechungsfrei auch über App-Grenzen hinweg

Aktiviert wird das Feature wie gewohnt über ein langes Drücken des Home-Buttons oder der Navigationsleiste. Nach dem Start von Circle to Search erscheint ein Übersetzungs-Icon, über das sich die neue, kontinuierliche Funktion anwählen lässt.

Google selbst nennt in seinem offiziellen Blogbeitrag als Anwendungsbeispiele das Lesen von Social-Media-Posts von internationalen Creator:innen oder das Durchsehen von Speisekarten bei der Restaurant-Buchung im Ausland. Die eigentliche Stärke dürfte aber die Fähigkeit sein, die Übersetzung auch beim Wechsel zu einer anderen App aufrechtzuerhalten, was Google als „ohne Unterbrechung“ beschreibt.

Ein Komfort-Gewinn mit bekannten Einschränkungen

Der Rollout des Updates hat laut Google in dieser Woche begonnen. Wie im Android-Ökosystem üblich, erfolgt die Verteilung schrittweise und erreicht nicht alle Nutzer:innen zur gleichen Zeit.

Den Anfang machen ausgewählte Samsung-Galaxy-Geräte. Wann genau andere Android-Smartphones folgen werden, spezifiziert Google nicht.

Bei aller praktischen Relevanz bleiben die bekannten potenziellen Schwächen von Maschinenübersetzungen bestehen. Die Qualität der Google-Übersetzungen ist zwar hoch, kann aber je nach Komplexität und sprachlicher Nuance des Ausgangstextes variieren. Zudem erfordert eine Funktion, die permanent den Bildschirminhalt analysiert, ein hohes Maß an Vertrauen der Nutzer:innen in die Datenverarbeitung des Unternehmens.

Die Einführung der kontinuierlichen Übersetzung macht Circle to Search, das Anfang des Jahres als KI-Werkzeug vorgestellt wurde, zu einem deutlich reiferen und alltagstauglicheren Werkzeug. Die Beseitigung der größten Hürde bei der Nutzung könnte der Funktion zu einer deutlich breiteren Akzeptanz verhelfen.