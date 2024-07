Citizen-Science: Wieso Menschen in ihrer Freizeit Forschungsdaten über Städte sammeln

Diese Fragen stellen sich Christopher Kyba und sein Team am Helmholtz-Zentrum Potsdam. Um herauszufinden, wie viele Straßenlaternen, Ampeln und beleuchtete Hausnummern es in den Straßen von Berlin, München oder Hamburg gibt, setzen die Forschenden auf die Mithilfe von Freiwilligen. Die können über die App Nachtlicht-­Bühnedeutschlandweit Lichter in einem vorher definierten Straßenabschnitt zählen.