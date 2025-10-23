Citroën ë-C3 im Test: Was man von einem günstigen Elektroauto erwarten kann

Inzwischen sind Elektroautos längst keine Nische mehr. Laut einer ADAC-Statistik war fast jeder fünfte neuzugelassene Pkw im September 2025 ein Elektrofahrzeug. Zwar vollzieht sich Antriebswende nicht ganz so schnell, wie manch einer erwartet hatte, doch es steht außer Frage, dass der Elektromobilität die Zukunft gehört.

Für den Moment bleibt es aber dabei, dass es an günstigen Einstiegsmodellen fehlt. Ein Tesla Model Y für 45.000 Euro mag zwar ein erstklassiges Preis-Leitungs-Verhältnis haben, aber es ist weit von „günstig“ entfernt. Selbiges gilt für den VW ID.3, der zwar bei „nur“ 34.000 Euro startet, damit für viele aber dennoch unerschwinglich ist.

Dass es auch anders geht, beweist Citroën mit dem neuen ë-C3.

Citroën ë-C3: Ein Elektroauto für unter 20.000 Euro

Der Citroën ë-C3 sieht auf den ersten Blick zwar aus, wie ein SUV, ist mit einer Länge von knapp 4 Metern und einer Breite von 1,75 Metern genau genommen aber ein Kleinwagen.

Zur Verfügung stehen zwei Batteriegrößen: 30 Kilowattstunden (kWh) (Urban Range) und 44 kWh (Standard Range). Erstere startet bei 19.990 Euro und reicht für 212 Kilometer im WLTP-Zyklus, zweitere schlägt mit mindestens 23.300 Euro zu Buche, bringt es dafür aber auch auf bis zu 322 Kilometer. In beiden Fällen verfügt der Motor über 113 PS (83 kW).

Zudem stehen drei Ausstattungslinien zur Verfügung: You, Plus und Max. In der günstigsten Variante You fehlt der zentrale 10,25 Zoll Touchscreen. Stattdessen findet man an der Stelle eine Smartphone-Halterung. Zur Serienausstattung gehören unter anderem aktiver Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Klimaanlage und Einparkhilfe hinten.

Ab Plus (23.300 Euro) verfügt der ë-C3 dann über den eben angesprochenen Touchscreen sowie Apple Carplay respektive Android Auto. Zudem verbaut Citroën seine Advanced Comfort Sitze und eine Automatik für Scheibenwischer und Fernlicht. Wer mehr möchte, greift zu Max (27.800 Euro) – und bekommt dann unter anderem 3D-LED-Rückleuchten, On-Board-Navigation, Wireless Charging fürs Smartphone, Klimaautomatik und eine Rückfahrkamera.

Im 700 Euro teuren Winterpaket sind zusätzlich Sitzheizung, Lenkradheizung, eine beheizbare Frontscheibe sowie Nebelscheinwerfer enthalten. Allerdings kann das Paket nur in Verbindung mit der Ausstattungslinie Max gekauft werden.

Citroën ë-C3: Reichweite und Ladeleistung

Citroën liefert den neuen ë-C3 standardmäßig mit einem 7,4-kW-Onboard-Charger aus. Das Problem an der Sache: Der Onboard-Charger arbeitet nur einphasig. Bedeutet, dass der ë-C3 an den in Deutschland üblichen heimischen Wallboxen nur mit 3,7 kW lädt. Selbst die kleine Batterie braucht somit für eine Vollladung rund acht Stunden, bei der großen sind es zwölf Stunden. Je nach Fahrverhalten muss das zwar nicht notwendigerweise ein Nachteil sein, aber man sollte es dennoch berücksichtigen und gegebenenfalls über das 11-kW-Upgrade nachdenken.

Am Schnelllader sind laut Citroën bis zu 100 Kilowatt (kW) drin, in der Praxis sinkt die Ladekurve aber recht schnell ab. Bei der großen Batterie in unserem Test dauerte der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent SoC (State-of-Charge) etwas mehr als eine halbe Stunde.

Hinsichtlich der Reichweite gibt es abhängig vom Streckenprofil große Unterschiede. Im Stadtverkehr und auf der Landstraße präsentiert sich der ë-C3 überaus effizient. Ein Verbrauch von rund 12 bis 13 kWh pro 100 Kilometer ist durchaus machbar, woraus eine passable Alltagsreichweite von 250 bis 300 Kilometern resultiert. Anders sieht die Sache auf der Autobahn aus. Ist man mit rund 130 Kilometern pro Stunde unterwegs, steigt der Verbrauch auf stattliche 27 kWh pro 100 Kilometer. Damit sinkt die Reichweite auf rund 160 Kilometer. Wohlgemerkt bei der großen Batterie. Bei der kleinen wären hier nur noch knapp über 100 Kilometer drin.

Auf den ersten Blick klingt das alles wenig spektakulär, aber man muss die Werte eben immer in Relation zum Kaufpreis sehen. Denn selbst mit der kleinen Batterie für unter 20.000 Euro sind im Stadt- und Überlandverkehr noch über 200 Kilometer drin. Das dürfte den meisten im Alltag vollkommen ausreichen. Man muss immer bedenken, dass der durchschnittliche Autofahrer in Deutschland pro Tag nur 30 bis 40 Kilometer fährt – und somit beim ë-C3 nicht mehr als ein bis zweimal die Woche laden muss.

Freilich ist der kleine Franzose kein Elektroauto für die Langstrecke. Das behauptet aber auch niemand. Selbst das Marketing von Citroën fokussiert sich ganz auf das Thema urbane Mobilität zum kleinen Preis.

Citroën ë-C3: Erstaunlich wertig und komfortabel

Wenn man das erste Mal hinter dem Lenkrad des Citroën ë-C3 Platz nimmt, hat man nicht das Gefühl, in einem „billigen“ Auto zu sitzen. Im Gegenteil. Mitunter wirken Design, Materialauswahl und Verarbeitung im Innenraum moderner und hochwertiger als in so manchem teureren Elektroauto.

Selbiges gilt für den Fahrkomfort. Denn wie in nahezu allen anderen Modellen auch kommt im ë-C3 das Advanced Comfort-Fahrwerk von Citroën zum Einsatz. Bedeutet, dass die Dämpfer über progressive, hydraulische Anschläge verfügen. Schlaglöcher und andere Bodenunebenheiten „schluckt“ der ë-C3 dadurch souveräner als die meisten anderen Fahrzeuge seiner Klasse. Lediglich in schnellen Kurven resultiert daraus eine Wankbewegung. Aber das ist verschmerzbar, da wir hier immer noch von einem vollelektrischen Mini-SUV und keinem Sportwagen sprechen.

Selbiges gilt für die Beschleunigung. In rund elf Sekunden geht’s von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde, bei 135 Kilometern pro Stunde ist Schluss. Für ein Elektroauto mag das zeitlupenhaft wirken, aber wenn man bedenkt, dass ein gleich teurer VW Polo fast 16 Sekunden für den „Sprint“ von null auf 100 Kilometer pro Stunde braucht, erscheint einem der ë-C3 fast schon dynamisch. Und so fährt er sich im Alltag auch.

Citroën ë-C3: Es gibt sie, die guten und günstigen Elektroautos

Was das Gesamtpaket angeht, so ist der Citroën ë-C3 im Hinblick auf das Preis-Leitungs-Verhältnis nahezu unschlagbar. Trotz seiner kompakten Größe bietet er fünf vollwertige Sitze und 310 Liter Kofferraumvolumen. Die Reichweite des Einstiegsmodells ist mit knapp 200 Kilometern im Stadt- und Überlandverkehr zwar nicht gerade üppig, die meisten Menschen dürften damit im Alltag aber dennoch problemlos klarkommen. Selbiges gilt für die Ladeleistung. Die 7,4 kWh einphasig sind recht mager, reichen aber aus, um die Batterie über Nacht zu laden.

Citroën beweist mit dem ë-C3, dass günstige Elektroautos durchaus machbar sind. An der ein oder anderen Stelle muss man Kompromisse eingehen, das steht außer Frage. Bedenkt man jedoch, dass die meisten anderen Elektroautos erst ab etwa 34.000 Euro starten, ist der Kompromiss beim ë-C3 gar nicht mehr so groß.