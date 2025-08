Claude 3 Sonnet: 200 Fans veranstalten skurrile Beerdigung für KI-Modell

Eine Beerdigung für ein KI-Modell? In einem Lagerhaus in San Francisco war das Realität. (Symbolfoto: PeopleImages.com - Yuri A/ Shutterstock)

Am 21. Juli stellte Anthropic das KI-Modell Claude 3 Sonnet ein. Was für ein wachsendes KI-Unternehmen eine Routinemaßnahme war, war für andere ein Grund zur Trauer. Knapp 200 Fans des Modells veranstalteten deswegen in einem Lagerhaus in San Francisco eine Beerdigung für Claude 3 Sonnet.

Anzeige Anzeige

Wired berichtet von der Veranstaltung in dem dimm beleuchteten Lagerhaus. Die Veranstalter:innen hatten repräsentativ für jedes KI-Modell von Anthropic eine Schaufensterpuppe aufgestellt. Die Figur, die Claude 3 Sonnet repräsentierte, lag auf einer Bühne in der Mitte des Raumes. Zusätzlich wurde sie in Netzstoff gekleidet. An ihrem Bein trug die Puppe eine lange Socke, auf der überall das Wort „fuck” geschrieben stand. Zu ihren Füßen lagen Blumen, bunte Federn, eine Flasche Ranch-Dressing und ein 3D-gedrucktes Schild.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Auch die anderen KI-Modelle von Claude waren „anwesend“ und ähnlich dramatisch gekleidet. Das Nachfolgemodell Claude 4 Sonnet hielt hunderte beschriebene Seiten in den Händen. Der Inhalt soll ein Bericht des Modells mit Outputs des Vorgängermodells sein – samt Fragen an die Entwickler:innen, wer von ihnen das Modell „umgebracht“ habe.

Anzeige Anzeige

Wer hinter der Beerdigung steckt

Die skurrile Trauerfeier wurde von einer Gruppe von Claude-Fanatikern und Gründern aus der Generation Z organisiert. Auch die KI-Forscherin Amanda Askell, die bei Anthropic arbeitet, war anwesend. Andere Mitarbeiter:innen von Anthropic und OpenAI wohnten ebenfalls dem Event bei.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TikTok auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TikTok, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Verglichen mit anderen KI-Modellen hat Claude wohl eine besonders passionierte Fangemeinde. Wired-Reporterin Kylie Robison vermutet, dass die Faszination um Claude an den Antworten des Chatbots liegt. Diese seien nämlich besonders freundlich und warm. Im Vergleich zu ChatGPT stand das Sprachmodell zwar noch nie wirklich im Fokus großer Trends. Trotzdem hat einer der User:innen der Gemeinschaft eine weltweite Rangliste für die meisten Anfragen erstellt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Jobsuche: Diese KI-Apps erstellen deine Bewerbungsmappe

5 Bilder ansehen Jobsuche: Diese KI-Apps erstellen deine Bewerbungsmappe Quelle: Dean Drobot / Shutterstock

Mehr zu diesem Thema