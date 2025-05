Claude bekommt Integrationen: Was die KI jetzt in Paypal, Jira und Confluence erledigen kann

Das KI-Unternehmen Anthropic will seinen Chatbot attraktiver für Unternehmen machen. Um das zu erreichen, hat Anthropic jetzt Integrationen für Claude angekündigt. Wird die KI über die Integrationen mit externen Diensten verknüpft, kann sie dort diverse Aufgaben für die Unternehmen übernehmen. Zum Start wird es zunächst zehn integrierte Dienste für Claude geben. Künftig könnten aber weitere folgen.

So hilft euch Claude in Paypal, Confluence und Jira

Gegenüber CNBC sagte ein Anthropic-Sprecher zu den Integrationen: „Ihr sagt Claude einfach, was zu tun ist und es kann diese Aktionen über all eure Business-Tools hinweg durchführen“. So ist Claude etwa durch eine Paypal-Integration in der Lage, Rechnungen zu erstellen. Allerdings ging Anthropic nicht genauer ins Detail, welche Vorteile die Paypal-Integration sonst noch mit sich bringt.

Viel ausführlicher bewirbt Anthropic die Integration mit Atlassian-Diensten. So ist es etwa Jira und Confluence möglich, zusammen mit Claude neue Produkte zu erdenken, Aufgaben zu managen und mehrere Einträge gleichzeitig zu erstellen oder sie zusammenzufassen. Als Beispiel zeigt das KI-Unternehmen eine Confluence-Seite, auf der ein Offsite-Event eines Unternehmens geplant wird. Claude kann anhand der Planung nötige Schritte für die Vorbereitung ableiten und realistische Deadlines für die einzelnen Aufgaben zuweisen. Am Ende kann Claude die einzelnen Aufgaben in Jira verschieben, um dort den aktuellen Stand zu tracken.

Zudem erleichtert Anthropic mit den Integrationen den Zugriff auf andere KI-Dienste wie Intercom oder Zapier. Über die Intercom-Integration kann Claude auf den KI-Agenten namens Fin zurückgreifen und so User-Feedback managen. Darüber ist es unter anderem möglich, potenzielle Bugs innerhalb des Feedbacks zu entdecken, diese zu melden und schließlich zu entfernen.

Ferner bietet Claude ab sofort Integrationen für Cloudflare, Asana, Square, Sentry, Linear und Plaid. Allerdings bleibt Anthropic auch hier recht vage, welche Funktionen die Integrationen mit sich bringen. Klar ist, dass die Funktionen zunächst nur für Kund:innen des Max-, Team- oder Enterprise-Abos bereitstehen. Künftig will Anthropic die Claude-Integrationen aber auch für Pro-Kund:innen freigeben.

