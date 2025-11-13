Claude kann einen Roboterhund steuern: Warum Anthropic damit auch KI-Risiken aufzeigen will

Künstliche Intelligenz und Robotik gehören zu den Zukunftstechnologien, an denen viele Unternehmen schon jetzt forschen. Die Kombination aus beiden Bereichen ist allerdings noch schwierig. So kam es etwa erst in jüngster Vergangenheit zu einer missglückten Präsentation eines russischen KI-Roboters. Zudem wurde eine Studie veröffentlicht, die mögliche Gefahren von KI-Robotern im Haushalt aufweist.

Anthropic zeigt, wie Claude einen Roboter programmiert

Dass es auch anders zugehen kann, zeigt Anthropic jetzt in einem Experiment. Dabei geht es nicht darum, dass Künstliche Intelligenz Roboter vollkommen autonom steuert. Vielmehr will das KI-Unternehmen zeigen, dass Tools wie Claude in der Lage sind, Programme zu erstellen, die zum Steuern von Robotern genutzt werden können. Und das, obwohl weder die User:innen Vorwissen mitbringen, noch die KI speziell dafür entwickelt wurde.

Für das Experiment hat das Unternehmen zwei Teams aus seinen eigenen Mitarbeiter:innen gebildet. Ein Team durfte während der folgenden Aufgaben auf Claude zugreifen, das andere nicht. Beide Teams bekamen einen Roboterhund zur Seite gestellt. Ihre Aufgabe war es, ein Programm auf ihren Laptops zu schreiben, mit dem sich der Hund steuern lässt. Das Ziel: einen Ball mit dem Roboterhund zu berühren – und das möglichst schneller als das andere Team.

Insgesamt waren dafür vier Schritte notwendig: die Laptops softwareseitig mit der Kamera des Hundes und anschließend mit dem Lidar-Sensor zu verbinden, ein Programm zum Steuern des Roboters zu schreiben und schließlich den Ball zu berühren. Für die erste Aufgabe hat das Team ohne Claude 165 Minuten gebraucht. Sie benötigten zudem einen Hinweis von den Organisator:innen, wie sie auf die Kamera des Hundes zugreifen können. Team Claude benötigte 64 Minuten sowie 35 weitere Minuten für den Lidar-Sensor. Bei dieser zweiten Unteraufgabe benötigte das KI-lose Team noch einmal 154 Minuten.

Interessanterweise war das Team ohne Claude aber schneller in der Lage, ein Steuerprogramm für den Hund zu schreiben. Hier benötigten sie lediglich 15 Minuten, während das Team mit KI 40 Minuten brauchte. Laut Anthropic hatte das einen einfachen Grund. Das Programm des KI-losen Teams verließ sich auf Einzelbilder, die die Kamera des Hundes in regelmäßigen Abständen an den Laptop schickte. Das macht die Steuerung etwas schwerer. Claude konnte hingegen einen Live-Video-Feed in das Programm implementieren, wodurch das Berühren des Balls lediglich fünf Minuten in Anspruch nahm. Beim anderen Team waren es 20 Minuten.

Eine Warnung vor unkontrolliertem KI-Fortschritt

Die zweite große Aufgabe für die Teams war es, eine autonome Steuerung für den Roboterhund zu programmieren. Dazu war es notwendig, ein System zu entwickeln, mit dem sich der Hund im Raum selbst koordinieren kann. Zudem musste über die Kamera der Ball erkannt und getrackt werden, um angesteuert werden zu können.

Während das Team mit Claude beide Aufgaben erledigen konnte, scheiterte das Team ohne KI daran, die Ballerkennung zu programmieren. Am Ende des Experiments reichte die Zeit dafür nicht mehr aus. Aber auch bei Team Claude kam es zu Problemen. Zwar hatten sie die nötigen Programme, aber die autonome Steuerung war noch nicht hundertprozentig ausgereift. Der Roboterhund konnte den Ball nicht berühren, bevor die Zeit ablief.

Im Verlauf des Experiments soll das Team mit Claude etwa das 9,1-fache an Code produziert haben wie das Team ohne KI. Zudem betont Anthropic, dass das Team mit KI deutlich weniger Frust während der Aufgaben verspürte. Die Gruppe ohne Claude-Hilfe hatte sogar das Gefühl, dass ihre eigenen Coding-Skills gar nicht so gut waren, wie sie zuvor dachten.

Auch wenn das Experiment eher Spaß machen sollte, betont Anthropic dennoch mögliche Risiken. Abschließend schreibt das Unternehmen: „Studien wie diese zeigen, dass eine Welt, in der KI-Modelle erfolgreich mit bisher unbekannter Hardware interagieren können, nicht weit entfernt ist.“ Laut den Verantwortlichen ist es deshalb wichtig, das Potenzial von weiter KI zu beobachten. Sonst kann es zu „unvorhersagbaren Fortschritten kommen, die unsere Fertigkeiten zur Evaluation und zum Adressieren von aufkommenden Risiken übertreffen“.

