Claude spricht jetzt mit euch: Was der neue Voice Mode kann – und was nicht

Gemini, ChatGPT oder Grok bieten es einen Voice Mode bereits an: Nutzer:innen können in Echtzeit mit ihnen sprechen. Damit sollen die künstlichen Intelligenzen stärker zum Teil unseres Alltags werden und uns als persönliche Assistenten dienen. Jetzt zieht auch Anthropic mit seiner KI Claude nach, wie das Unternehmen unter anderem auf X bekannt gegeben hat.

Claude mit Voice Mode: So funktioniert das Feature

Der neue Sprachmodus von Claude funktioniert dabei ähnlich wie bei anderen KI-Tools. Öffnet ihr die App auf iOS- oder Android-Geräten, seht ihr nach der Freischaltung des Features ein neues Icon in Form einer Schallwelle am rechten Rand der Eingabezeile. Tippt ihr darauf, startet der Voice Mode und ihr könnt direkt mit Claude sprechen. Seid ihr mit der Nachricht fertig, verschickt ihr sie mit dem Pfeilsymbol an die KI.

Im Beispiel zeigt Anthropic, wie euch Claude dabei helfen kann, euren Morgen zu organisieren. So könnt ihr die KI beim Zähneputzen fragen, welche Termine anstehen. Da das Eintippen durch den Sprachmodus nicht mehr nötig ist, habt ihr die Hände für andere Dinge frei, mit denen ihr euch auf den Tag vorbereitet. Über einen Pause-Button könnt ihr Claude jederzeit unterbrechen und Nachfragen stellen – oder ganz neue Aufgaben besprechen.

Im Video ruft eine Claude-Userin etwa ihre Mails bei Gmail über die KI ab. Nachdem Claude eine Nachricht vorliest, die sie über die Teilnahme eines CEOs in einem anstehenden Meeting informiert, lässt sie die KI nach der Präsentation im Google Drive suchen. Da sich die Präsentation nicht dort auffinden lässt, schlägt Claude eine E-Mail an den Verantwortlichen für die Präsentation vor.

Die Integration mit Google Workspace bleibt allerdings Nutzer:innen vorbehalten, die für Claude bezahlen. User:innen mit kostenlosem Account können Claudes Sprachmodus zwar ohne die Anbindung nutzen, aber müssen weitere Beschränkungen in Kauf nehmen. Wie Anthropic auf der zugehörigen Support-Seite verrät, gelten Nutzungslimits. So können Nutzer:innen etwa 20 bis 30 Konversationen pro Tag erwarten, bis die KI keine neuen Gespräche mehr anfangen möchte.

Zunächst wird der neue Voice Mode, der auf Claude 4 basiert, als Beta-Funktion veröffentlicht. In den nächsten Wochen soll der Sprachmodus an mehr User:innen ausgerollt werden. Leider versteht Claude in der ersten Testphase nur Englisch. Ob wir den KI-Sprachmodus auch hierzulande nutzen können, wenn wir die Sprache umstellen, ist nicht bekannt.

So könnt ihr KI auch lokal betreiben

