Climate Tech: Das könnten die Öl- und Gasfirmen gegen den Klimawandel tun – wenn sie wollten

Quaise, ein US-Startup-Unternehmen im Bereich der Geothermie, will eine neuartige Bohrtechnologie kommerzialisieren. Mit einem Gerät namens Gyrotron möchte das Jungunternehmen aus Cambridge tiefer und kostengünstiger in heiße Erdschichten vordringen, um solche Energie überall auf der Welt nutzbar zu machen. Das Problem: Dafür müssen zunächst passende Kunden gefunden werden. Quaise erhofft sich hier Hilfe von seinem Hauptinvestor und Technologiepartner Nabors Industries: Der ist schließlich eines der größten Drilling-Unternehmen des Planeten.

Anzeige Anzeige

Wenn man die Geräte auf dem Hinterhof der Nabors-Zentrale sieht, muss man unweigerlich über die Rolle nachdenken, die Öl- und Gasunternehmen bei der Energiewende spielen könnten, wenn sie denn wollten. Denn: Diese Branche verfügt über die notwendigen Ressourcen und das Energie-Know-how – aber auch noch immer über ein starkes Interesse an fossilen Energieträgern. Kann sie also wirklich einen Beitrag zum Klimaschutz leisten? Die Beziehung zwischen Quaise und Nabors ist eine, die ein Beispiel sein könnte. Ein Startup geht eine Partnerschaft mit einem etablierten Unternehmen aus einem ähnlichen Bereich ein, das aber weniger disruptiv arbeitet.

Bohrloch-Agnostik

Quaise erhielt 2021 eine frühe Investition von Nabors in Höhe von 12 Millionen US-Dollar. Nun fungiert das Unternehmen auch als technischer Partner für das Startup. „Es ist uns egal, welches Loch wir letztlich bohren“, sagt Cameron Maresh, Projektingenieur im Energiewende-Team bei Nabors Industries. Das Unternehmen arbeite deshalb an weiteren Investitionen und Projekten in der Geothermiebranche – und die Zusammenarbeit mit Quaise sei der Höhepunkt einer jahrelangen Entwicklung. „Wir sind einfach sehr gespannt, was Quaise leisten kann.“

Anzeige Anzeige

Von außen betrachtet macht diese Art von Partnerschaft für Quaise sehr viel Sinn. Das Unternehmen erhält Ressourcen und Fachwissen. Nabors wiederum engagiert sich in einem innovativen Unternehmen, das eine neue Richtung für die Geothermie definieren könnte. Und was vielleicht noch wichtiger ist: Wenn die Fossilen eines Tages auslaufen, verschafft dieser Deal dem Drilling-Spezialisten einen Einstieg in die Energieerzeugung der nächsten Generation.

Zu geringes Engagement

Öl- und Gasunternehmen haben eigentlich ein enormes Potenzial, einen produktiven Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Ein Bericht der Internationalen Energieagentur IEA untersuchte kürzlich die Rolle, die diese etablierten Akteure übernehmen könnten: „Die Energiewende kann auch ohne die Beteiligung der Öl- und Gasindustrie gelingen, aber ohne ihre Mitwirkung wird der Weg zur Wirtschaft mit Netto-Null-Emissionen kostspieliger und schwieriger“, so die Autoren. In einem Vorschlag der IEA für ein emissionsneutrales Energiesystem des Jahres 2050 könnten etwa 30 Prozent der Energie aus Quellen stammen, in denen das Wissen und die Ressourcen der Öl- und Gasindustrie gebraucht werden. Dazu gehören Wasserstoff, flüssige Biokraftstoffe, Biomethan, Kohlenstoffabscheidung und Geothermie. Bislang hat die Branche ihr Potenzial als positive Kraft für das Klima jedoch kaum ausgeschöpft. In demselben Bericht weist die IEA darauf hin, dass Öl- und Gasproduzenten im Jahr 2022 nur etwa ein Prozent der weltweiten Investitionen in Klimatechnologie ausmachten. Die Investitionen sind seitdem zwar etwas gestiegen, aber dennoch lässt sich kaum behaupten, dass die Branche sich wirklich engagiert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Und jetzt, da Klimatechnologie unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump wieder aus der Mode gekommen ist, dürften die Öl- und Gasunternehmen ihre Investitionen und Versprechen in diesem Bereich weiter zurückschrauben. So hat BP erst kürzlich seine früheren Verpflichtungen zur Reduzierung der Öl- und Gasproduktion und zu Investitionen in saubere Energien wieder kassiert. Und im vergangenen Jahr gab das Unternehmen bekannt, dass es sage und schreibe 1,1 Milliarden Dollar an Offshore-Windkraftinvestitionen für 2023 abgeschrieben habe und weitere Windkraftanlagen verkaufen wolle. Shell hat unterdessen bereits im vergangenen Jahr alle seine Wasserstofftankstellen für Fahrzeuge in Kalifornien geschlossen – auch wenn das aufgrund der geringen Anzahl solcher Vehikel im Vergleich zu E-Autos auf den ersten Blick nicht als großer Verlust erscheint.

Fähnchen im Wind?

Öl- und Gasunternehmen investieren also bislang viel zu wenig in die Energiewende und machen oft einen Rückzieher, wenn sich der politische Wind dreht. Und vergessen wir nicht, dass die Branche eine lange Geschichte negativen Verhaltens hat. Das vielleicht bekannteste Beispiel: Wissenschaftler von Exxon modellierten bereits in den Siebzigerjahren den Klimawandel, und ihre Prognosen erwiesen sich als erstaunlich genau. Doch anstatt diese Forschungsergebnisse zu veröffentlichen, spielte das Unternehmen die Auswirkungen des Klimawandels auf die Menschheit über Jahre herunter. (Zu ihrer Verteidigung argumentierten Unternehmensvertreter später schlicht, dass es sich weniger um eine Vertuschung als um eine „interne Diskussion“ gehandelt habe, die nicht „zur Veröffentlichung außerhalb des Unternehmens“ gedacht gewesen sei.)

Anzeige Anzeige

Auch wenn fossile Brennstoffe noch länger Teil unserer Energiezukunft sind, müssten Öl- und Gasunternehmen, insbesondere die direkten Produzenten, eigentlich drastische Veränderungen vornehmen, um sich an die Klimaziele anzupassen. Doch noch liegen diese augenscheinlich nicht in ihrem finanziellen Interesse. Nur wenige Konzerne scheinen wirklich bereit, den notwendigen Wandel einzuleiten. Der erwähnte IEA-Bericht ist hier geradezu prophetisch: „In der Praxis sollte niemand, der sich zu Veränderungen verpflichtet fühlt, darauf warten, dass jemand anderes den ersten Schritt unternimmt.“

Der Text stammt von Casey Crownhart. Sie ist Redakteurin bei der US-amerikanischen Ausgabe von MIT Technology Review und deckt die Themenbereiche Klima, (erneuerbare) Energie und Transport ab.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Klimawandel