Keine Lust mehr auf Copy-Paste? Dieses Tool bringt KI-Features in jede deiner Apps

Mit Clipboard AI könnt ihr Texte in jeder App per Tastendruck per KI verändern. (Foto: TippaPatt / Shutterstock.com)

Texte umformulieren, zusammenfassen oder übersetzen? Das ist für ChatGPT, Claude oder Gemini kein Problem. In der Praxis bedeutet das aber oft, Texte aus einer Mail, Slack-Gruppe oder einem Dokument zu kopieren, dann beim Chatbot einzufügen, einen entsprechenden Prompt zu verfassen, Enter zu drücken und dann das Ergebnis zu kopieren, wieder in die ursprüngliche Applikation zu wechseln und dort einzufügen.

Dass das deutlich einfacher geht, zeigt die App Clipboard AI. Hier könnt ihr beliebig viele Prompts ablegen und durch Markierung eines Textes direkt auf diesen anwenden – egal in welcher App. Ihr könntet also etwa einen Prompt anlegen, der etwaige Grammatikfehler beseitigt, und einen, der einen Text ins Englische übersetzt.

Eure verschiedenen Prompts könnt ihr dann jederzeit über selbstdefinierte Tastenkombinationen auf einen Text anwenden. Damit ihr euch nicht am Ende Dutzende Prompts merken müsst, habt ihr außerdem die Möglichkeit, über einen ebenfalls selbstauswählbaren Shortcut eine Liste eurer Prompts abzurufen. Auch das funktioniert in jeder App.

Clipboard AI: Von der Idee zur App

Clipboard AI stammt von dem deutschen Entwickler Silas Wolf. Die Idee zu der App kam ihm bei einer Wanderung mit seinem Vater. „Er hat mir davon erzählt, dass er genervt ist, immer auf die ChatGPT-Seite gehen zu müssen“, erklärt uns Wolf per E-Mail, der ebenfalls mit dem ständigen App-Wechsel unzufrieden war.

„Für den simplen Use-Case ‚Text Transformation‘ (beispielsweise für Übersetzungen) sind diese Apps einfach nicht optimal“, meint Wolf. Schließlich sei das eher eine einmalige Interaktion und bedarf daher auch nicht wirklich einen Chat.

Wolf und sein Vater benutzen die App seit mehreren Wochen. Seit dem 15. November 2025 steht Clipboard AI auch allen anderen Interessierten für macOS und Windows zur Verfügung.

Allerdings gibt es derzeit noch einen Haken: Clipboard AI benötigt bislang einen OpenAI-API-Zugang. Wolf arbeitet aber bereits an Unterstützung für andere KI-Anbieter wie Anthropic und Google. Die soll in den nächsten Wochen nachgeliefert werden.

Wolf ist sich bewusst, dass vor allem KI-Laien damit überfordert sein könnten, sich einen API-Zugang bei einem der großen Anbieter zuzulegen. Daher will er die Funktionalität auch direkt in der App bereitstellen. Nutzer ohne eigenen API-Zugang könnten dann direkt über die App einen KI-Zugang erwerben.

Auch lokale KI soll über eine Anbindung an das Open-Source-Tool Ollama integriert werden. Wann genau dieses Feature integriert wird, kann Wolf derzeit aber noch nicht sagen.

Das kostet euch Clipboard AI

Derzeit kostet Clipboard AI einmalig 29 Euro. Hinzukommen dann die von der Nutzung abhängigen Kosten für die OpenAI-API. Abhängig vom gewählten GPT-5-Modell betragen diese Kosten derzeit zwischen 0,05 und 1,25 US-Dollar für eine Million Token.

Ihr könnt innerhalb der ersten zwei Wochen nach Kauf jederzeit eine Erstattung des Kaufpreises anfordern. Eine wirklich kostenfreie Testversion gibt es bislang leider nicht. Aber auch das hat Wolf auf dem Schirm. Er plant, einen Lizenzierungsmechanismus in Clipboard AI zu integrieren. Mit dem soll dann auch die Möglichkeit entstehen, die App ohne Eingabe von Zahlungsinformationen sieben Tage lang zu testen.