Cloud-Dienste für deutsche Behörden: Wie sicher sind die Angebote von Big Tech wirklich?
Die kürzlichen Ausfälle bei AWS und Azure und die lange Liste an dadurch betroffenen Diensten zeigen, wie viel unserer digitalen Infrastruktur von US-Tech-Firmen abhängt. Im Fall von Amazons Enterprise-Cloud und der kurzzeitig kaputten Steuerungsebene in der Hauptregion East-1 hilft es nicht mal, wenn die dazugehörigen Server in Europa stehen.
Als Redakteur für New Tech beschäftigt sich Florian Zandt intensiv mit allen Ausprägungen modernster Technologie und probiert neue Tools auch immer wieder selbst aus.